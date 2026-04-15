Remírez califica de "buena noticia" el anuncio sobre el convenio para la 2ª fase del Canal:"Se une a una serie de hitos"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz, Javier Remírez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el anuncio sobre la próxima firma, el 21 de abril, del convenio con el Gobierno central para la segunda fase del Canal de Navarra es una "buena noticia" que "se une a una serie de hitos".

Así se ha pronunciado este miércoles, tras el anuncio realizado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha señalado en el Congreso que "espera" lograr la formalización del convenio entre el Gobierno central y la Comunidad foral para avanzar en la segunda fase del Canal de Navarra el próximo 21 de abril, un paso previo a la futura licitación de las obras.

"Se une a una serie de hitos ya en los últimos meses que supone un avance en lo que es la segunda fase del Canal de Navarra, como son, en primer lugar, la aprobación del proyecto, el año 2025, también la declaración de impacto ambiental, y este es un nuevo hito, la aprobación de la actualización del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que nos va a permitir, en los próximos meses, la licitación de la segunda fase del Canal", ha apuntado.

Según Remírez, "venimos de un contexto de inversiones en materia también del Canal de Navarra". "Se ha culminado ya la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, que ya está en funcionamiento, y, por tanto caminamos con rumbo firme, con rumbo claro, con hechos y con certezas y con inversiones hacia esta inversión estratégica para la Comunidad foral que va a seguir trayendo, sobre todo al sur de Navarra, agua de boca, agua de riego y agua también para el sector industrial, sobre todo en un ámbito de la industria agroalimentaria tan importante, que va a contribuir a generar todavía un mejor ecosistema industrial y virtuoso en la Comunidad foral para seguir atrayendo inversiones", ha manifestado.

Por tanto, ha continuado, este hecho y la firma con Hithium del compromiso de inversión de su planta de baterías "son buenas noticias que contribuyen no solo a consolidar el presente, sino sobre todo y ante todo, el futuro de la Comunidad foral".