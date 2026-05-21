Remírez dice que "no se ven mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra" en la camiseta del Athletic

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz, Javier Remírez, ha manifestado este jueves que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra" en la camiseta del Athletic Club de Bilbao, en la que se incluye un mapa de Euskal Herria con una ikurriña.

Remírez ha apuntado que la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) así como la ley foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra, señalan que "los símbolos de identidad exclusivos de la Comunidad Foral de Navarra son la bandera, el escudo y el himno de Navarra, en los términos que recogen dichas normas". "La protección jurídica se limita a estos símbolos, según marca el artículo 3 de la mencionada ley foral 4/2020, de 27 de febrero", ha afirmado Javier Remírez en un mensaje en la red social X.

El vicepresidnete del Gobierno ha añadido que "en el caso de la mencionada camiseta del Athletic de Bilbao no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra que son exclusivamente los señalados anteriormente en las normas referidas".

Además, Javier Remírez ha destacado que "estamos hablando de una entidad calificada legalmente como asociación privada, es decir, no es una administración pública ni entidad dependiente de una institución pública".

Tras ello, el vicepresidente señala que en "el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial". "En todo caso, el Gobierno de Navarra reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada", finaliza.

Cabe recordar que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, para que "se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de 'Euskal Herria' junto con una ikurriña, la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca".