Se remiten a la Guardia Civil las condiciones que regulan la integración en el área de Tráfico de la Policía Foral

Policia Foral en un atestado de tráfico. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno han remitido este jueves el documento de Condiciones Reguladoras para la integración en el Cuerpo de la Policía Foral de Navarra de personal funcionario de la Administración General del Estado perteneciente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra.

El citado documento, validado por la Junta de Seguridad el 30 de julio de 2026, ha sido compartido con el personal de Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra a través de su cadena de mando, así como con los sindicatos de la Policía Foral en Mesa Sectorial, "garantizando el conocimiento de dichas condiciones por parte de todos los interesados de forma simultánea", según ha informado el Ejecutivo en una nota.

El proceso de integración, contemplado en la disposición adicional novena de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, ha sido diseñado para "garantizar que todo aquel efectivo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinado en el sector de Tráfico de Navarra que solicite integrarse en Policía Foral, pueda hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos".

Entre otras cuestiones, el documento recoge el desarrollo del procedimiento de integración, así como las condiciones de la misma. La adjudicación de las plazas se realizará atendiendo a la equivalencia de empleos y equiparación de unidades de destino, recogidas en el propio documento, ha expuesto el Gobierno navarro.

El objetivo del procedimiento es permitir, a aquellos agentes que deseen integrarse, que los efectivos del sector de tráfico en Tudela pasen a prestar servicio en la Brigada de Tráfico Tudela, y que el resto del personal adscrito a otros destacamentos se integre en Pamplona.

Las condiciones definitivas serán validadas por el Comité de Coordinación Policial dependiente de la Junta de Seguridad, que autorizará el inicio de los trámites administrativos para la convocatoria del procedimiento excepcional de integración.