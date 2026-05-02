Rescatado un senderista herido en Etxauri

Archivo - El senderista ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 30 años ha tenido que ser rescatado este sábado tras sufrir un accidente en la zona de Facería 55, a la altura del kilómetro 16,5 de la NA-700, en el término municipal de Etxauri.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.59 horas y se ha movilizado al Grupo de Rescate Técnico (GRT), una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El senderista ha sufrido una caída caminando por la zona del puerto que le ha provocado politraumatismos de pronóstico reservado. El GRT ha salido a su encuentro por tierra y lo ha llevado hasta la ambulancia, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.