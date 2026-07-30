Rescatados dos jóvenes franceses perdidos en el monte Iparla (Baztan)

Imagen del rescate. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes franceses han sido rescatados este jueves tras perderse en el monte Iparla (Baztan), según han informado desde Emergencias. No han requerido atención médica.

El aviso de que ambos jóvenes se habían perdido se ha recibido a las 3.23 horas de este jueves y han sido localizados sobre las 8 horas.

Al lugar se han desplazado efectivos del parque de Oronoz, Grupo de Rescate Técnico de Bomberos y agentes de la Policía Foral.