Responsables de la Administración de Loterías de Olite, "muy contentos" tras vender parte del segundo premio de El Niño

PAMPLONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El encargado de la Administración de Loterías de Olite, Iván Valenzuela, ha afirmado este viernes que están "muy contentos" tras haber vendido parte del segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2023, el 72.289, dotado con 750.000 euros por serie.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que se encontraba de vacaciones. "Iba a poner el sorteo y se me ha pasado la hora, y de repente la empleada que dejamos cuando cojo vacaciones me ha pedido confirmar que habíamos vendido parte del segundo premio. Me he puesto nervioso, he venido a la administración para verlo, y ahora puedo confirmarlo", ha relatado.

Según ha indicado, desconoce cuántos números en total han podido vender, ya que proceden de máquina. Aunque en julio de este año repartieron 45.000 euros desde esta administración, ubicada en la plaza Carlos III El Noble, ha afirmado que en lotería de El Niño y Navidad "es la primera vez" que otorgan un premio.

En el sorteo, celebrado este viernes, el número 89.603 ha sido agraciado con el 'Gordo', dotado con 2.000.000 euros por serie, y se ha vendido en la administración 1 de Girona. El tercer premio ha sido para el número 18.918, dotado con 250.000 euros la serie, y ha sido vendido en Lugo, Valencia y Sevilla.