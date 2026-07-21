Reunión para avanzar en la cesión de los terrenos destinados a la futura comisaría de la Policía Nacional en Tudela

Reunión en Tudela. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha acogido este martes una reunión de trabajo para continuar avanzando en la cesión de los terrenos donde se ubicará la futura comisaría de la Policía Nacional. El Consistorio ha puesto a disposición de la Dirección General de la Policía Nacional una parcela municipal, situada junto a la avenida Narangel, para la construcción de las nuevas instalaciones.

En la reunión han participado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el subdirector general de Logística de la Policía Nacional, Luis Carlos Espino; la jefa de la División Económica y Técnica, Luisa María Benvenuty; el jefe superior de Policía de Navarra, Manuel Jesús del Collado; el jefe regional de Operaciones, Carlos Jesús Moreno; el jefe de la Comisaría Local de Tudela, José Antonio Palacio; el inspector jefe, Fernando Anay; el jefe de la Policía Local de Tudela, Ricardo Casamián; el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, y la concejala de Hacienda, Reyes Carmona.

Durante el encuentro se han abordado los aspectos urbanísticos, técnicos y administrativos relacionados con la cesión de la parcela, así como el futuro convenio que suscribirán el Ayuntamiento de Tudela y la Dirección General de la Policía Nacional para formalizar la transmisión de los terrenos. Las partes han acordado volver a reunirse el próximo mes de septiembre con el fin de concretar diversos aspectos técnicos y urbanísticos, y continuar avanzando para hacer efectiva la cesión y posibilitar la construcción de la nueva comisaría, que permitirá disponer de unas instalaciones más modernas y funcionales, adaptadas a las necesidades actuales del servicio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela ha indicado que reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras públicas y con la colaboración institucional entre administraciones para impulsar proyectos que contribuyan a reforzar la seguridad y a mejorar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.