Riders de Glovo protestan en Pamplona en contra de los despidos en la empresa y una condiciones de trabajo "represivas"

Concentración en Pamplona de riders de Glovo en contra de los despidos en la empresa. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Glovo se han concentrado este sábado en Pamplona, en el marco de las tres jornadas de huelga convocada a nivel nacional en contra de los despidos anunciados por la empresa, en protesta por unas "condiciones de trabajo represivas y violentas" y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Alrededor de dos decenas de personas se han concentrado junto a la Avenida de las Merindades donde han desplegado una pancarta con el lema 'Riders de Glovo. No al ERE. No a los despidos. No a la represión'. También se han portado banderas del sindicato CCOO y se han coreado consignas como 'Glovo, escucha, estamos en la lucha', 'Más derechos, menos algoritmo' o 'Convenio ya, basta de precariedad'.

La de este sábado es la segunda jornada de huelga convocada y la única que abarca toda la jornada laboral. Este viernes, 24 de abril, el paro fue de 20.00 a 00 horas y este domingo, 26 de abril, será entre las 12.00 y las 16.00 horas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Díaz, presidente del comité de Glovo en Navarra (CCOO), ha reconocido que es "bastante difícil" hacer un cálculo del seguimiento de esta huelga al tratarse de "una plataforma tecnológica". No obstante, ha destacado que este viernes, "donde estuvimos haciendo los piquetes, hemos logrado parar un restaurante que tradicionalmente en la ciudad -Pamplona- tiene mucha demanda el fin de semana".

Además, ha señalado que "esta lucha es bastante desigual". Ha acusado a la empresa de intentar "fragmentar la plantilla" y de usar empresas subcontratadas para "enviarle la gran demanda" durante el paro del viernes. Una circunstancia que se ha denunciado ante Inspección de Trabajo en diferentes territorios por ser "una vulneración al derecho de huelga".

A persar de ello, ha asegurado que la huelga "ha sobrepasado nuestras propias expectativas" en todas las provincias. "Hemos logrado visibilizar la huelga, hemos logrado que la sociedad española se dé cuenta de lo que está pasando" y que se "destape" una "estrategia oscura" por parte de Glovo, que busca "librarse" de su "responsabilidad" tras la sentencia del Supremo que consideraba los riders como falsos autónomos y obligaba a contratar a sus repartidores.

El comité de empresa de Glovo en Navarra fue el primero en constituirse a nivel nacional, ha recordado Díaz. Algo que se ha extendido a nivel nacional y que, en estos momentos, cuenta con 80 delegados de CCOO dentro de la empresa.