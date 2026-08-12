El riesgo de incendio forestal previsto este miércoles es "muy alto" o "extremo" en casi toda Navarra

Archivo - Imagen de archivo del incendio forestal de Imárcoain del pasado 5 de julio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles es "muy alto" o "extremo" en casi toda Navarra,

SOS Navarra, desde su cuenta en X, ha recomendado evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. En caso de incendio, aconsejan llamar al 112 lo antes posible y seguir ciertas medidas de autoprotección.

En concreto, en caso de encontrarse en terreno abierto con un incendio que ya se ha iniciado, con llamas altas, humo denso y propagación rápida, la única opción es la evacuación inmediata.

Es importante escapar en dirección opuesta al viento para evitar que el humo nos asfixie. Y también pendiente abajo, ya que el fuego sube con rapidez por las laderas. Lo ideal es bajar hacia zonas despejadas, como caminos y carreteras, o zonas ya quemadas.

Además, hay que evitar áreas en las que haya vegetación densa que pueda arder. Si el humo es denso, aconsejan cubrirse la boca y la nariz con ropa húmeda, para filtrar las partículas tóxicas que genera la combustión y poder respirar mejor. Una vez más, hay que llamar al 112 lo antes posible e informar a los servicios de emergencia de la situación.

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha realizado una serie de consejos a la ciudadanía que se vaya a desplazar para ver el eclipse solar. Así, se desaconseja aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol y no dejar residuos.