Saiz anuncia que a partir del 24 de enero convocarán a los grupos para hablar sobre la modificación del Convenio

PAMPLONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno foral, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que a partir del día 24 de enero convocarán a las fuerzas políticas del Parlamento para iniciar las conversaciones en torno a la modificación de la Ley del Convenio Económico.

Saiz ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Geroa Bai sobre las premisas para afrontar las negociaciones de la modificación del Convenio Económico. Y ha señalado que dichas premisas "van a ser las mismas que han guiado siempre al departamento, la búsqueda de consenso, diálogo y explicación de un acuerdo que es bueno para Navarra".

La consejera ha pedido "formalmente el apoyo a todos los grupos parlamentarios" y ha manifestado que "nuestra mano está totalmente tendida, hablaremos, buscaremos la senda del consenso con el objetivo de respetar nuestra autonomía".

Ha insistido Saiz en "buscar el consenso necesario para que la actualización de la ley del Convenio Económico pueda ver la luz".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha señalado que no comparten la reforma del artículo 67 apartado 2H incluida en la modificación, "lo que motivó la retirada" en el pleno de diciembre. "Confiaron su suerte al supuesto placet de Navarra Suma que no fue tal", ha indicado, para añadir que fue error "no haber negociado con los grupos empezando con sus socios".

Ha señalado Asiain que, desde entonces, "no ha mantenido contacto alguno con Geroa Bai para dar salida a una cuestión fundamental para nuestra Comunidad". Y se ha "congratulado" finalmente del inicio de conversaciones a partir del día 24 porque desde Geroa Bai "tenemos la mano tendida". "Basta con mantener la redacción del artículo 67 frente a la redacción que se quiere implantar", ha dicho.