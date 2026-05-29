Salud advierte del aumento del consumo de vapers en Navarra pese al descenso del tabaquismo en las dos últimas décadas

Campaña sobre el consumo de vapers. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

En los últimos 20 años hay una tendencia descendente en el consumo de tabaco en la Comunidad foral, al igual que en el conjunto de España, según ha informado el Gobierno foral, que ha destacado que, sin embargo, en la última década se detecta un aumento relevante del uso de cigarrillos electrónicos en la población adolescente y joven. En ese contexto, el departamento de Salud del Ejecutivo navarro se suma a la campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2026, que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el lema 'Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco'.

Esta campaña, ha indicado, pretende evidenciar las estrategias que se utilizan para presentar estos productos como atractivos, especialmente entre la población joven, y que fomentan el inicio del consumo a edades tempranas, hacen más difícil abandonar el hábito y enmascaran riesgos reales para la salud. Entre estas tácticas, se encuentran el uso de saborizantes y aditivos (afrutados o dulces), el marketing dirigido para captar a nuevos públicos o los diseños engañosos de apariencia similar a golosinas o juguetes, ha expuesto.

PROPUESTA DE TRABAJO DEL ISPLN

El ISPLN, a través de la Sección de Promoción de Salud y Salud en todas las Políticas, ha elaborado una propuesta para trabajar este problema de salud pública entre el 25 y el 29 de mayo, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo). Así, ha planteado distintas actividades adaptadas a diferentes sectores: Atención Primaria, Salud Mental, CASSYR, entidades sociales, servicios sociales de base y mancomunidades, casas de juventud, universidades y hospitales.

Los objetivos para Navarra son crear conciencia realizando actividades breves de sensibilización, facilitar el acceso a recursos para dejar de fumar y promover acciones homogéneas en el territorio. La idea principal es que profesionales que trabajan en estos entornos inviten a las personas usuarias de los distintos servicios a reflexionar sobre el tabaco y sus derivados para que sus decisiones sean más conscientes. Con ese fin, el ISPLN propone una serie de actividades que persiguen generar esa conciencia crítica, reducir el consumo, especialmente entre las personas adolescentes y jóvenes adultas, y avanzar hacia una ciudadanía más informada y libre de humo.

EL 16,8% DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS FUMA A DIARIO

El Observatorio de Salud Pública del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha actualizado el informe de la Serie Estilos de Vida 'Consumo de Tabaco en Navarra 2026'. En este documento se recogen los últimos datos disponibles de las diferentes fuentes de estadística oficiales y se contextualizan, se comparan con otras realidades y se describen tendencias, ha informado el Gobierno.

La última Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra de 2025, realizada por Nastat, sitúa la prevalencia de personas fumadoras a diario en el 16,8% de la población de 15 y más años. En la Comunidad foral, los hombres fuman más que las mujeres (21% frente a 12,7%) y las personas de 35 a 49 años son las que más fuman diariamente (23%).

Según la encuesta EDADES 2024 realizada entre personas también de 15 a 64 años, la edad media de inicio en el consumo diario de tabaco es de 18 años, aunque los chicos comienzan antes que las chicas; 17,6 y 18,5 años, respectivamente. En cuanto a las formas de consumo, se observa un aumento en el uso de tabaco de liar, percibido erróneamente como más 'natural' o menos dañino, cuando en realidad contiene mayores niveles de monóxido de carbono y alquitrán, y también preocupa el auge del tabaco calentado y de los vapers, ambos igualmente perjudiciales para la salud.

La encuesta ESTUDES, que recoge información entre jóvenes de 14-18 años, muestra que la población joven navarra ha reducido el consumo de tabaco tradicional, descendiendo de un 10,1% el porcentaje que fumaba tabaco a diario en 2018 a un 5,6% en el año 2025. Por sexo, un 6,5% de las personas fumadoras eran hombres y un 4,5% mujeres. Sin embargo, y como en las últimas ediciones de la encuesta, las cifras en Navarra son superiores a las medias estatales, que se sitúan en el 4,6% y el 3,9%, respectivamente.

Además, se detecta un aumento relevante del consumo de cigarrillos electrónicos en adolescentes en los últimos 30 días, pasando del 10,2% en 2018 al 19,7% en 2025. El consumo de esta sustancia es más común entre adolescentes de 14 a 18 años que en población adulta de 15 a 64 años. El 42,6% del alumnado de Secundaria de 14 a 18 años ha probado alguna vez en la vida los cigarrillos electrónicos, siendo más popular su uso entre los chicos, frente a un 17,1% de las personas adultas.

LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN

El tabaco continúa siendo un grave problema de salud pública y se asocia a múltiples enfermedades graves, entre las cuales se incluye principalmente el cáncer de pulmón, además del de laringe, faringe y páncreas, enfermedades isquémicas del corazón, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) e ictus.

En cuanto a la mortalidad por cáncer de pulmón, en los hombres ha disminuido un 12% en el último quinquenio, pasando de 82,8 a 72,7 por 100.000 habitantes al año. En las mujeres, sin embargo, ha aumentado un preocupante 24%, pasando de 20,8 a 25,9 por 100.000 habitantes al año, según el Registro de Mortalidad del ISPLN.

Estas diferencias reflejan las tendencias de los hábitos de consumo registradas en las últimas décadas y ponen de manifiesto la importancia de seguir fortaleciendo las políticas de prevención y de cesación tabáquica.

RECURSOS PARA DEJAR DE FUMAR

El departamento de Salud impulsa distintas líneas de actuación a través del IV Plan de Prevención de Adicciones de Navarra y el Plan de Salud Pública 2022-2025, para prevenir y sensibilizar a la población sobre los riesgos de tabaco y sus nuevos productos como el vaper. Estos recursos se pueden consultar en las páginas web ¿Por qué fumas? y Vapear no es lo que parece, ha expuesto el Gobierno.

La Escuela de Salud del ISPLN oferta talleres telepresenciales, que se programan según demanda y cuya inscripción está abierta de forma permanente. En los centros de salud también se ofrece el Programa de Ayuda para Dejar de Fumar, que incluye sesiones individuales o grupales y puede complementarse con tratamiento farmacológico en los casos que sea necesario.

EN 2025 EL ISPLN REALIZÓ 2.448 INSPECCIONES

En relación al cumplimiento de la normativa sobre el tabaco, el año pasado el servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del ISPLN llevó a cabo un total de 2.448 inspecciones en establecimientos de comidas y comercios minoristas. Como consecuencia de esta labor de vigilancia y control, se detectaron incumplimientos en 48 establecimientos.

Asimismo, se han tramitado 20 denuncias (13 de Guardia Civil, 5 de Policía foral, 1 Policía Local y 1 procedente de un particular) y 16 propuestas de expediente. Los motivos fueron: máquinas expendedoras con deficiencias en el mecanismo de activación o ubicación incorrecta, fumar o permitir fumar en espacios donde está prohibido y falta de cartelería informativa sobre la prohibición de fumar en la entrada del local.