El consejero de Salud, Fernando Domínguez, participa en apertura de la Jornada Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra registra una tendencia ascendente en cuanto a casos de violencia contra las mujeres detectados en el Servicio Navarro de Salud. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año ascendieron a 794 casos frente a los 715 del mismo periodo del año 2025, un 11% más. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el SNS ha llevado a cabo la jornada 'El Sistema Sanitario como red de detección', dirigida a profesionales, a cuya apertura ha asistido el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez.

Durante su intervención, el consejero ha incidido en que "desde el sistema sanitario tenemos una responsabilidad activa y estratégica en la prevención, la detección y la atención". "Una responsabilidad que se traduce en prevenir, sensibilizando y formando a nuestros equipos. Nuestra presencia en todas las etapas de la vida de las mujeres nos sitúa en una posición privilegiada para identificar situaciones de violencia", ha dicho.

Además, ha finalizado confirmando que "nuestro compromiso institucional es firme: que ninguna mujer que acuda a la sanidad pública navarra buscando ayuda se sienta sola, desprotegida o desatendida".

La tendencia ascendente se observa en 2026 respecto al año pasado, pero también comparando con años anteriores. Así, se ha pasado de 1.097 registros en 2022 a 1.267 en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 15,5% en este periodo, un 6,6% más que en 2024 y un 13,8% más que la media de los tres años anteriores (1.113 casos anuales de media entre 2022 y 2024). Por su parte, los 1.188 casos registrados en 2024, año en el que se implantó la Estrategia de Detección Temprana, consolidaron el cambio de tendencia tras los 1.097 casos de 2022 y los 1.054 de 2023.

La Estrategia de Detección Temprana de Violencia contra las Mujeres se puso en marcha en el SNS en marzo de 2024 y ha permitido diagnosticar un mayor número de casos. Mediante la estrategia, a todas las mujeres de 15 años o más atendidas en centros de salud, en la Red de Salud Mental, en consultas de seguimiento por embarazo en CASSYR y en las consultas de Embarazo de Alto Riesgo (CARO) se les aplica un cribado con preguntas de cuestionarios validados, que se suman a otras exploraciones relacionadas con cuestiones sobre estilos de vida. Desde que da comienzo la estrategia hasta la actualidad, se ha realizado el cribado a 4.555 mujeres.

VIOLENCIA FÍSICA EN EL 68% DE LOS CASOS

En cuanto al tipo de violencia detectada, la violencia física sigue siendo la más frecuente con el 68% de los casos de 2025 (860 mujeres), seguida de la sexual con un 8% (98) y la psicológica con un 7% (84). A pesar de su complejidad diagnóstica, el sistema sanitario avanza de forma progresiva en la identificación del maltrato psicológico, que ha pasado de 52 casos en 2021 a 84 en 2025. Por su parte, los diagnósticos de violencia sexual se han incrementado en los últimos años, pasando de 80 casos en 2021 a 98 en 2025.

Por franjas de edad, el 71% de las mujeres atendidas tiene menos de 44 años. En el extremo opuesto, las mujeres mayores de 65 años representan el 7,3% de los casos detectados (93 mujeres), pese a suponer el 11,5% del total de la población navarra. Esta infradetección coincide con el diagnóstico de la campaña institucional 'Ni olvidadas, ni invisibilizadas', impulsada este mes por más de 130 entidades locales de Navarra con motivo del 25N para visibilizar la violencia machista en mujeres mayores.

Respecto al origen, el 51,38% de las mujeres atendidas son de origen extranjero, cuando representan el 19% en la población femenina navarra.

UNA JORNADA PARA ABORDAR RETOS PENDIENTES

En la jornada se han analizado estos y otros datos y además se han detallado los avances realizados en Navarra para fortalecer la detección temprana de la violencia contra las mujeres, se han analizado los retos aún pendientes y se han compartido experiencias que contribuyen a mejorar la práctica asistencial. En concreto, se ha abordado la identificación y actuación ante formas específicas de violencia, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o la trata con fines de explotación sexual, que requieren una mirada especializada y una estrecha colaboración entre profesionales e instituciones. Asimismo, se ha reflexionado sobre la importancia de escuchar y dar voz a las mujeres en el proceso asistencial, incorporando sus experiencias y relatos para comprender mejor las situaciones de violencia y ofrecer respuestas más ajustadas a sus necesidades.

FORMACIÓN PARA EL 21% DE LA PLANTILLA DE PROFESIONALES

Desde la puesta en marcha de la Estrategia de Detección Temprana de la Violencia contra las Mujeres un total de 3.341 profesionales (casi el 21% de la plantilla) han recibido formación específica, cifra que seguirá creciendo con las sesiones previstas para el cierre de 2026.

Según Eva Espatolero, jefa de la Sección de Atención Sociosanitaria del Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial del SNS, "desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea somos conscientes de que la violencia de género es un problema estructural de salud pública que afecta de forma transversal a todas las edades, clases sociales y orígenes".

"En este sentido, consideramos que la formación con mirada interseccional es clave para eliminar sesgos en la práctica clínica, evitar que el edadismo invisibilice la violencia en las mujeres mayores y corregir los sesgos culturales que pueden generar una sobrerrepresentación en la captación de mujeres extranjeras", ha añadido.

Este plan se complementa con jornadas anuales por el 25N y cursos sobre abordaje integral, prevención de la mutilación genital femenina y formación específica para personal residente (MIR y EIR).