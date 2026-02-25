Salud y las entidades locales trabajarán conjuntamente para promover la salud de la población

Asistentes a la reunión. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha presentado este miércoles al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Xabier Alcuaz, la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria de Navarra. Este proyecto, como ha explicado Domínguez, busca promover la salud de la población teniendo en cuenta los determinantes sociales que condicionan la salud de las personas y, para ello, "la colaboración e implicación de las entidades locales resulta clave, ya que el trabajo conjunto es el camino para construir una sociedad más sana y cohesionada para mejorar la salud colectiva".

A la reunión han asistido la gerente del Instituto de Salud Púbica y Laboral de Navarra (ISPLN), Marian Nuin; la subdirectora de Cuidados, Atención Domiciliaria, Sociosanitaria y Acciones Comunitarias de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud (SNS), Ana Zambrana; y la enfermera de la Sección de Promoción de Salud y Salud en todas las Políticas del ISPLN, Arantxa Legarra, coordinadoras del proyecto.

Por parte de la FNMC, junto con su presidente han participado también en el encuentro la secretaria general, Berta Enrique, y el técnico de la Federación, Ibai Fernández. El presidente de la federación ha puesto en valor el compromiso de las entidades locales con la salud de la ciudadanía, tanto en su dimensión física como mental, y ha subrayado que, para avanzar en este ámbito, es necesario contar con medios suficientes, tanto técnicos como económicos.

En este sentido, ha señalado la importancia de reforzar la formación dirigida al personal técnico y a los cargos electos de las entidades locales, con el fin de facilitar la incorporación de la perspectiva de salud en la acción municipal y promover entornos y comunidades más saludables.

Asimismo, Alcuaz ha destacado el papel esencial de los centros de salud y de sus profesionales, especialmente en las localidades más pequeñas, donde los recursos son más limitados y la atención de proximidad resulta clave para garantizar el bienestar y la equidad en todo el territorio.

LAS POLÍTICAS LOCALES IMPACTAN EN NUESTRA SALUD

Conscientes del papel estratégico que juegan las entidades locales, Salud ha presentado la estrategia a la FNMC para su difusión entre las entidades socias y para trabajar conjuntamente. El objetivo es que se incorpore la perspectiva de la salud en todas las políticas públicas municipales para prevenir problemas de salud, reducir desigualdades y favorecer entornos más saludables para toda la población, ha informado el Ejecutivo.

En el encuentro se han destacado experiencias desarrolladas en distintos barrios y municipios de la Comunidad foral para mejorar la salud de las personas mayores, personas migrantes, mujeres, infancia, y otros sectores, en las que se trabaja la promoción de la actividad física, la prevención de la soledad no deseada o el fortalecimiento de redes vecinales.

Tal y como se ha explicado desde el equipo motor de esta Estrategia, para mejorar la salud de una comunidad es necesaria la implicación de las administraciones públicas, del sistema sanitario, del tejido social y de la ciudadanía.