Sancionados tres varones de 16, 20 y 38 años por disturbios en vía pública durante una discusión en Tudela

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Tres varones de 16, 20 y 38 años han sido sancionados por causar disturbios en vía pública durante una discusión que comenzó en el exterior de un bar del barrio de Lourdes, en Tudela, y que se alargó durante la tarde.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, en la pelea se vieron implicados "al menos" tres varones, que habían discutido "por asuntos privados previos, quedando reticencias" entre ellos. Dicha discusión se alargó durante la tarde y generó varias llamadas, la última desde el centro de salud donde al parecer uno de los identificados precisaba asistencia por un corte en el brazo.

Fueron sancionados por crear disturbios en vía pública, quedando a la espera de la posible denuncia de la víctima. Hasta el lugar acudieron tres dotaciones de policía local y un 'zeta' de Policía Nacional.

Por otro lado, a las 8 horas se atendió un incendio en la cocina de un domicilio de Camino Caritat. Todos los moradores habían salido de la vivienda a la llegada de los agentes, y los bomberos se hicieron cargo de la situación. Al parecer, una mujer había dejado por descuido una sartén con aceite en el fuego y la campana había comenzando a arder. Ninguno de los vecinos tuvo que ser asistido por inhalación de humo y únicamente se generaron daños en la cocina.

También se acudió al barrio de los poetas, dado que un vecino alertaba de que cuatro personas estaban intentando robar cableado en la vía pública. Pese a "la inmediatez" de dos dotaciones de Policía Local y otras dos de Policía Foral próximas al lugar de los hechos, no se pudo localizar a los posibles ladrones ni se observaron daños materiales.