Sayas asume el liderazgo del PPN: "Los navarros necesitan una alternativa que les ilusione y el PP se la va a ofrecer"

Archivo - El diputado Sergio Sayas ha sido nombrado presidente de la comisión gestora del PP de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha nombrado este lunes al diputado Sergio Sayas como presidente de la comisión gestora del PP de Navarra, después de que el pasado sábado Javier García presentara su dimisión como presidente del partido en la Comunidad foral.

"Es un honor y una enorme responsabilidad asumir la Presidencia del PP de Navarra", ha afirmado Sayas, que ha situado como su objetivo "fortalecer el partido y construir una alternativa real y sólida para Navarra". "Los navarros necesitan una alternativa que les ilusione y el PP se la va a ofrecer. Quiero un Partido Popular que no se conforme con ejercer la oposición, sino que trabaje desde hoy para ganarse la confianza de los navarros y gobernar esta Comunidad", ha asegurado en una nota.

Sayas ha agradecido la confianza depositada en él por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha tenido palabras de reconocimiento para Javier García, su antecesor al frente del PP de Navarra: "Le tocó asumir el liderazgo de un partido que durante cuatro años se vio desdibujado en Navarra y ha hecho un gran trabajo. Cojo el testigo con el objetivo de seguir creciendo y construir un PP con más presencia en todo el territorio navarro".

El nuevo presidente ha asegurado que quiere abrir una nueva etapa de fortalecimiento del PP de Navarra, con mayor presencia en municipios, más participación de los afiliados y una coordinación permanente entre el partido, los ayuntamientos, el Parlamento de Navarra y el Congreso de los Diputados.

"Tenemos que estar en la calle, escuchar a los navarros y centrarnos en los problemas que realmente les preocupan. Quiero un partido fuerte, reconocible y con presencia en cada rincón de Navarra", ha defendido.

Sayas ha señalado que el objetivo de esta nueva etapa será "construir un proyecto político capaz de ampliar el espacio del Partido Popular y presentarse ante la sociedad navarra con vocación de gobierno". "Quiero que el PP sea una alternativa ilusionante frente a la degradación política de María Chivite, Navarra necesita un cambio y nosotros vamos a trabajar desde hoy para construirlo" ha concluido.