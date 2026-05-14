SEPNA-FSIE y UGT valoran "muy positivamente" la aprobación de la ley de UPN sobre educación

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SEPNA-FSIE y UGT, mayoritarios en el sector de la enseñanza concertada de Navarra, han valorado "muy positivamente" la aprobación de la proposición de ley presentada por UPN en el Parlamento de Navarra para frenar el cierre de 14 aulas concertadas de Educación Infantil.

"Consideramos que hoy se ha dado un paso importante para proteger nuestros puestos de trabajo y evitar una discriminación injusta hacia la red concertada", han señalado los sindicatos en una nota.

A juicio de SEPNA-FSIE y UGT, "esta decisión demuestra que la presión sindical, nuestras movilizaciones y el diálogo con los grupos parlamentarios han sido fundamentales para cambiar el escenario". "Es el momento de aprovechar para mejorar la calidad educativa de nuestra Comunidad y así lo llevamos reivindicado desde el inicio de esta situación tan tensa creada por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y su Gobierno", han señalado.