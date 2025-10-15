Serena afirma que él no ha dicho que el presidente de la mesa de Belate "votó el último": "Desconozco el orden"

El secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, Lorenzo Serena, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, Lorenzo Serena, ha manifestado este miércoles que "yo no he dicho" que el presidente de la mesa, Jesús Polo, "votó el último" en el proceso de adjudicación de esta obra y ha afirmado que "desconozco el orden en el que votan". Este martes, Jesús Polo, presidente de la mesa, aseguró que votó en tercer lugar y no el último.

Serena interviene en la comisión de investigación y, a preguntas del PSN, ha comentado que "en la medida en que una persona interviene y lo reconoce, que interviene en un momento temporal posterior, ha tenido conocimiento" de las otras votaciones y que "por lo tanto ha podido influir en sus puntuaciones".

Preguntado entonces por el parlamentario socialista Javier Lecumberri si esa afirmación sería de aplicación a cualquiera de los cinco técnicos miembros de la mesa, Lorenzo Serena ha señalado que "evidentemente". "Hemos dicho desde el principio que no se tenía que personalizar, que había sido uno como podía haber sido otro", ha expuesto, para incidir en que "puede ser cualquiera".

Ha señalado que "hice el voto particular porque permitía interpretar que -el procedimiento- estaba viciado porque uno, conociendo la situación, porque uno conociendo las puntuaciones, valoraba". "Yo estoy diciendo desde el principio que hubo una persona, que así se aceptó por todo el mundo, que podía ser uno u otro...", ha dicho, para señalar, sobre el hecho de que pudiera referirse al presidente de la mesa, que "lo puede interpretar quien sea, pregunte a quien así lo interpreta".

A su juicio, "no hay ningún riesgo si todo el mundo lleva las valoraciones por escrito, y en una reunión conjunta, cada uno muestra cómo ha puntuado y deliberar".

Lorenzo Serena ha añadido, además, que "yo no he dicho en ningún momento que hubiera una intencionalidad"; y se ha remitido a lo que escribió en su voto particular.

Así, preguntado por Lecumberri si "cree que el último que votó, que en este caso por los datos que tenemos fehacientes fueron los directores de servicios, lo hicieron de forma viciada y con interés", el secretario ha manifestado que "yo creo solo en Dios, de lo demás quiero estar seguro".

Serena, que ha señalado que "las actas hay que hacerlas de cada sesión, y tiene que haber un acuerdo", ha explicado, sobre la petición a los técnicos de que motivaran la propuesta de adjudicación, que "motivar o no motivar un acto discrecional, un concepto jurídico interminable, es cuestión jurídica". "Era muy razonable lo que decíamos. Tan razonable que el órgano de contratación, de forma extemporánea, cuando no debía, dice, de reforzar la motivación; luego nos estaba dando la razón", ha dicho.

Según ha comentado, "decíamos que no estaba motivado, que no estaba justificado por qué era la mejor". "No discutíamos que esa era la mejor. Decíamos que no estaba justificado mínimamente", ha manifestado.