Sergio Vitas será el secretario general de la comisión gestora del PP de Navarra

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Navarra ha dado a conocer la composición de su nueva comisión gestora, que estará presidida por Sergio Sayas y en la que Sergio Vitas ocupará la secretaría general.

Según han destacado desde el PP en un comunicado, Vitas cuenta con experiencia en la gestión municipal como alcalde de Fustiñana. Es diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Zaragoza y funcionario del Gobierno de Navarra, actualmente en situación de servicios especiales por el desempeño de la Alcaldía.

La gestora contará con quince vocales: Raimundo Aguirre Yanguas, Carmen Alba Orduña, Daniel Cuesta Castañeda, David Diago Cascán, Carlos García Adanero, María García Barberena Unzu, María Isabel García Malo, Eva María Gorri Gil, Carlos Jiménez Ruiz, María Mena Varas, Paula Montes Ganuza, Mariluz Moraza Busto, Cristina Recalde Vallejo, Irene Royo Ortín y Amelia Salanueva Murguialday.

Javier García, portavoz del grupo parlamentario del PP de Navarra, "será invitado a todas las reuniones de la gestora", según han destacado los 'populares'. La primera reunión se celebrará este viernes, 2 de octubre. En ella se concretará el nuevo organigrama de la dirección.