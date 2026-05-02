El Servicio de Atención Temprana para menores de 0-3 años alcanza el 10% de cobertura en Pamplona y Comarca

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención Temprana, que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años con alteraciones o trastornos en el desarrollo, o en situaciones de riesgo, dio cobertura en el año 2025 al 10% de los menores de esa franja de edad residentes en Pamplona y Comarca.

"Se trata de un hito que equipara a la atención de las regiones europeas más punteras", destacan desde el Gobierno de Navarra, que tiene previsto lograr esta cifra en el conjunto del territorio en el próximo año 2027.

Desde el año 2017, gracias a la aplicación del II Plan Integral de Apoyo a la Familia, Infancia y Adolescencia, "se ha incrementado sustancialmente la cobertura de este servicio". En 2014 fueron 551 niños, niñas y familias atendidas en Navarra, el 2,07% del total de menores de edad; mientras que en 2025 la cifra fue de 1.777 menores, un 8,98% del total. Se trata de un incremento porcentual del 222,5%.

Por zonas geográficas, la cobertura prestada en Navarra en el año 2025, además del 10% alcanzado en Pamplona y Comarca, destaca el área de Tafalla, con un 9,11% de menores atendidos, y el área Noreste, con un 8,86%. Les siguen el área de Tudela (7,61%), Noroeste (7,13%) y Estella, con un 6,95%, detallan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Todas las acciones que se plantean desde este servicio buscan el acceso universal de las y los menores a las mismas asegurando la disponibilidad. Es decir, que lleguen a todos los niños y niñas que lo necesiten "tan pronto como sea posible facilitando la accesibilidad, acercando el servicio geográficamente lo máximo posible".

En septiembre de 2024 abrió sus puertas el nuevo Centro de Atención Temprana 'Asunción Monje' tras una inversión de 3,3 millones de euros procedente de fondos europeos Next Generation. El recurso, gestionado por el Gobierno de Navarra a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), organismo del que depende el Servicio de Atención Temprana, está pensado para ser el centro de referencia en toda Navarra en esta materia, ya que en el mismo se ha establecido la dirección y administración general y es donde se realizan las labores de valoración de la entrada al Servicio de Atención Temprana.

UN PRESUPUESTO DE 26,7 MILLONES HASTA 2033

El Gobierno de Navarra cuenta actualmente con un concierto social vigente para la gestión del servicio de Atención Temprana en toda la Comunidad foral y el apoyo a la unidad de desarrollo infantil y atención temprana en Pamplona y Comarca, con un compromiso de gasto plurianual por importe de 7.458.000 euros durante el período 2024-2027. Dicho convenio recoge también la previsión de posibles prórrogas y actualizaciones de esta prestación hasta 2033 por un importe total de 26.701.254 euros.

La Atención Temprana es un servicio de responsabilidad pública, garantizada y de carácter universal, cuyo objeto es dar respuesta a las necesidades permanentes o transitorias que presentas las niñas o niños de 0 a 3 años con trastorno en el desarrollo, o riesgo de padecerlo por estar expuestos a factores de carácter biológico y/o psicosocial. Su finalidad es la de "asegurar el desarrollo óptimo de los y las menores, reforzar las competencias parentales de las familias y avanzar hacia una sociedad cohesionada e inclusiva".

ATENCIÓN EN DOMICILIOS O ESPACIOS COMUNITARIOS

El Gobierno de Navarra apuesta por orientar el Servicio de Atención Temprana hacia el desarrollo de prácticas avaladas científicamente, "promoviendo prácticas centradas en la familia y su entorno, y favoreciendo un servicio de proximidad que favorece la universalización", en el que se contempla el desplazamiento de las técnicas a los domicilios o espacios comunitarios donde conviven los menores (como Escuelas Infantiles o espacios naturales, entre otros), trabajando con sus entornos, lo que se suma a la cercanía de los centros de referencia a los domicilios de las familias.

El Servicio de Atención Temprana cuenta con 13 equipos interdisciplinares de intervención distribuidos por toda la geografía de Navarra y pertenecientes al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. En todas las zonas de la comunidad existen equipos especializados de intervención de Atención Temprana, ubicados en centros de referencia, y con la capacidad de desplazarse cuando así se requiere a domicilios, escuelas infantiles y otros espacios naturales de las niñas y niños.