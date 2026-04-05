El Servicio de Bibliotecas de Navarra lanza un nuevo dosier interactivo para acercar la Agenda 2030 a las aulas

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PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra ha lanzado un nuevo dosier informativo interactivo con el que facilita el préstamo y la consulta de su catálogo especializado en la Agenda 2030, "una herramienta clave para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el día a día de las y los menores navarros".

La colección, custodiada en la Biblioteca de Navarra, está compuesta actualmente por 801 documentos, que incluyen desde álbumes ilustrados y narrativa hasta documentales en DVD. La oferta es trilingüe (castellano, euskera e inglés) y está segmentada principalmente en dos franjas de edad (de 6 a 8 años y de 9 a 12 años), "aunque su versatilidad permite adaptarla a otros grupos y colectivos según la necesidad pedagógica".

"El objetivo es que los centros no solo tengan libros, sino herramientas de cambio. Con este nuevo formato de difusión, cualquier colegio u hospital de Navarra puede saber exactamente qué material necesita para trabajar un ODS concreto y solicitarlo en apenas unos clics", explican en un comunicado desde el Servicio de Bibliotecas.

Toda la gestión y consulta de los títulos se centraliza en la web de Cultura Navarra. Este portal cuenta con un buscador especializado que permite filtrar por ODS, año de edición o idioma. Cada obra dispone de una ficha técnica detallada que incluye la edad recomendada y una breve descripción del contenido, ayudando a los docentes a planificar sus actividades.

Para facilitar la labor educativa, el Servicio de Bibliotecas ofrece condiciones de préstamo adaptadas. Así, en cuanto a duración, los lotes pueden disfrutarse por periodos de tres meses.

Por su parte, para mejorar la versatilidad de su uso, el centro educativo que solicite los materiales decidirá si destina los libros al préstamo individual, a la biblioteca del centro al trabajo directo en el aula. Asimismo, se ha optado por un proceso de solicitud simple gestionado a través de un formulario disponible en la propia web de Cultura Navarra.