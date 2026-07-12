Nueve corredores heridos en el encierro de La Palmosilla, uno por una cornada en el codo

Oluntarios de Cruz Roja atienden a un herido en el sexto encierro de los Sanfermines de 2026 con toros de La Palmosilla.- EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sexto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de La Palmosilla, ha dejado un balance de nueve corredores heridos, uno de ellos por una cornada en el codo que está siendo atendido en la Plaza de Toros.

De los nueve corredores heridos, tres han sido trasladados al centro ambulatorio Doctor San Martín y cinco al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Dos de los trasladados al centro Doctor San Martín han resultado heridos en el tramo de Estafeta con contusiones en el pie; mientras que el tercero procede del tramo de Telefónica con una contusión maxilofacial.

Por su parte, de los cinco corredores trasladados al HUN, uno procede de Santo Domingo, donde ha sufrido una contusión torácica y otro ha sufrido una contusión en pierna en Mercaderes. En Estafeta se han realizado otros dos traslados por una contusión con deformidad en el hombro y por una contusión en el codo. El último procede del tramo de Telefónica y se trata de una contusión craneal y maxilofacial.

Finalmente, en la Plaza de Toros está siendo atendido un corredor herida con una herida penetrante en el codo por una cornada.

Por otro lado, permanecen ingresados tres corredores heridos en encierros anteriores de las fiestas. Dos de ellos atendidos tras el encierro del 10 de julio. Se trata de un varón con un traumatismo torácico que continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero cuya evolución es favorable y se prevé su traslado a planta en las próximas horas. El segundo es un varón con una fractura de cadera que se encuentra en planta en Traumatología.

También continúa hospitalizado el corredor que fue corneado en la cara en el encierro de este sábado en el tramo de Mercaderes. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos y su evolución es estable.