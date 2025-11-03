Los sindicatos convocantes de la huelga en FP en Navarra piden "recursos suficientes" e "inmediatos"

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos convocantes de la huelga en FP en Navarra (Steilas, LAB, CCOO y ELA) han reclamado "recursos suficientes y adecuados para que los planes educativos se puedan llevar a cabo con garantías, y para que el profesorado pueda desarrollar su labor sin sobrecargas ni improvisaciones que comprometan su trabajo".

En un comunicado, con motivo del primer día de huelga, han realizado un llamamiento "a todo el profesorado a participar activamente en estos tres días de huelga y en las movilizaciones convocadas".

"Defender nuestras condiciones de trabajo es defender la educación pública y garantizar el futuro de nuestro alumnado. Exigimos recursos inmediatos y una negociación real, que permitan abordar de manera integral los problemas que hemos venido denunciando durante años y asegurar la sostenibilidad de la FP pública en Navarra", han subrayado.

Los sindicatos han destacado "la profunda preocupación y el cansancio acumulado del profesorado ante la implantación improvisada y sin recursos de la nueva ley FP y Dual, que ha generado una sobrecarga laboral insoportable, eliminación de horas destinadas a prácticas en empresas, coordinaciones, proyectos, abandono del alumnado repetidor y un déficit grave de planificación y dotación horaria para tareas esenciales".

"Esta situación hace imposible ofrecer una educación de calidad y una atención adecuada a un alumnado diverso. Durante semanas hemos intentado dialogar con el Departamento de Educación, trasladando nuestras demandas y propuestas de manera clara y razonable. Hemos pedido que se asignen horas específicas para organizar, coordinar y evaluar las prácticas en los centros de trabajo, así como tiempo para preparar nuevos módulos y para impartir docencia en otra lengua", han explicado.

También "hemos planteado que los contratos del profesorado interino se prorroguen para garantizar estabilidad y continuidad educativa de proyectos educativos derivados de la nueva ley". "Además, exigimos acabar con las brechas salariales que afectan al profesorado técnico, singular y al de Pedagogía Terapéutica, dar solución al profesorado sin titulación universitaria o Máster en las especialidades transferidas a Secundaria, reforzar el personal de orientación y PTs para atender a la creciente diversidad del alumnado, reducir ratios, garantizar estabilidad en las plantillas y adaptar los espacios y talleres a las necesidades reales de enseñanza y aprendizaje, con las obras de adecuación necesarias", han remarcado.

Sin embargo, "a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la respuesta del Departamento ha sido insuficiente, parcial y sin voluntad de abordar los problemas de manera estructural". "Incluso antes de la huelga, el Departamento ha pretendido utilizar actos como el 'Foro FP 2030' o la visita institucional de determinados personajes para ensalzar la FP Dual, mientras ignora las dificultades que afrontamos diariamente en los centros", han añadido.

A su juicio, esta huelga "es también una forma de frustrar esta propaganda y aumentar la presión sobre quienes sostienen este Gobierno, para que se comprometan de una vez a dotar de recursos a la educación pública y negociar de manera real". "Estas jornadas de huelga son una llamada a la acción colectiva del profesorado y una reivindicación del derecho del alumnado a recibir una educación de calidad", han reivindicado.