Sindicatos exigen al Gobierno foral actuaciones "decididas" para crear una empresa pública de transporte sanitario

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA y Solidari con representación en el sector de ambulancias de Navarra han exigido al Gobierno foral actuaciones "reales y decididas" para crear una empresa pública de transporte sanitario y han convocado una concentración este lunes frente al Parlamento de Navarra para reclamar la consecución de este objetivo, "imprescindible para la eficiencia y mejora" del servicio.

Así lo han manifestado este viernes en una rueda de prensa Óscar Pérez, de UGT; Marian Cunchillos, de CCOO; José Larrión, de ELA; y Javier Iriarte, de Solidari, que han dado lectura a un comunicado conjunto en el que los sindicatos muestran su "decepción" por el "inaceptable retraso" en la creación de una empresa pública que gestione el transporte sanitario urgente y programado.

Según han apuntado, se trata de "un compromiso del Gobierno de Navarra que se está alargando en el tiempo y para el que hace falta de una vez por todas pasar de las palabras a los hechos". Los cuatro sindicatos se sienten "engañados" ante las "promesas incumplidas" respecto a este proceso por parte del Ejecutivo foral, y han relatado que fue en el año 2016 cuando se constituyó una mesa de trabajo sobre el transporte sanitario con la participación de representantes sindicales, partidos políticos y el propio Gobierno para definir el modelo de transporte "más eficiente".

En este sentido, han subrayado que el propio Acuerdo Programático del actual Gobierno para la legislatura 2019-2023 "contemplaba la creación de dicha empresa" y que "también el acuerdo presupuestario para el ejercicio de 2022 entre el Ejecutivo y EH Bildu incluía el compromiso expreso para su puesta en marcha en el primer trimestre de 2023".

Sin embargo, UGT, CCOO, ELA y Solidari lamentan que "a escasos meses del fin de la actual legislatura, la creación de una empresa pública para la gestión del transporte sanitario está lejos de ser una realidad, ya que pese a las buenas palabras y la actitud firme y decidida expresada por distintos miembros del Gobierno en varias ocasiones no se han dado los pasos necesarios para ello".

Los sindicatos temen que "este proceso, lejos de materializarse definitivamente antes del fin de la legislatura, se siga retrasando en el tiempo", y aunque entienden que la creación de dicha empresa pública "pueda tener su complejidad", ven "inaceptable" que "a puertas del nuevo año, este compromiso no se haya cumplido".

A juicio de los cuatro sindicatos, la pandemia "ha evidenciado claramente que desde lo público se afrontan las dificultades con mayores posibilidades de éxito". "Sin la herramienta de la empresa pública, el Departamento de Salud se vio en la necesidad de contratar técnicos en emergencias para trabajar en primera línea y contratar también empresas de ambulancias para hacer frente al enorme desafío existente. Con una empresa pública de transporte, todo esto se hubiera evitado", han asegurado.

Para UGT, CCOO, ELA y Solidari, invertir en una empresa pública de transporte sanitario "supone retornar los beneficios que ahora se llevan las empresas privadas a las arcas públicas para reinvertir y así mejorar la gestión del mismo, mejorando además la calidad del servicio y las condiciones laborales de las personas trabajadoras".

Por todo esto, exigen al Gobierno de Navarra que, "de una vez por todas, adopte actuaciones reales y decididas" para la creación de una empresa pública que gestione el transporte sanitario urgente y programado de la Comunidad foral y "no alargue más esta injustificada situación".

Para expresar su "descontento", los cuatro sindicatos han convocado el próximo lunes 19 de diciembre una concentración a las 9 horas frente al Parlamento de Navarra para "exigir el compromiso de la propia Cámara y de todos los partidos políticos en la consecución de este objetivo, imprescindible para la eficiencia y mejora del transporte sanitario".

Además, según ha anunciado Óscar Pérez, comparecerán en una sesión de trabajo parlamentaria el 17 de enero para "decirles directamente a los parlamentarios que cumplan el compromiso y lo que han acordado en su Acuerdo Programático". "No nos valen los gestos, queremos, de una vez por todas, pasar a los hechos", ha reivindicado Pérez.

En respuesta a los medios de comunicación, Marian Cunchillos ha explicado que el sector, en el que operan dos empresas, "lleva con contratas caducadas desde hace 6 años" y que "se encuentran en situación de enriquecimiento injusto, lo que hace imposible hacer un trabajo normal".

Tras subrayar que la exigencia de la creación de una empresa pública "va más allá de reivindicar derechos laborales", ha criticado que se ofrece un "trato vejatorio" a los pacientes, que en ocasiones han de "esperar 6 horas para hacerse un tratamiento de dos horas". Además, a su juicio, la flota de vehículos "está hecha un desastre" y "la gestión es pésima". "Ayer dos pacientes se quedaron en casa sin ir a sus rehabilitaciones porque no había personal suficiente para llevarlos", ha criticado. Por ello, ha asegurado que "no descartamos nada" y ha puesto como ejemplo un conflicto laboral que tuvo lugar en 2003 y en el que "terminamos en huelga de hambre, parando el servicio, para conseguir algo que creíamos que era imprescindible".

En este sentido, Óscar Pérez ha relatado que "nos pidieron paz social y se la hemos dado, nos pidieron aguantar y aguantamos, nos pidieron estar en primera línea en la pandemia y lo hicimos, no levantamos la voz". "Ya no se puede más, ha llegado un punto en el que el Gobierno de Navarra y los partidos tienen que cumplir ya el compromiso dado. Es su acuerdo, ¿van a permitir que termine la legislatura sin cumplir su propio Acuerdo Programático?", ha cuestionado.

Pérez ha subrayado que las movilizaciones que pretenden poner en marcha se desarrollarán "en función de las reacciones que veamos en la Administración", pero que el sector "se ha puesto en marcha". "Hasta que no consigamos el objetivo no vamos a parar. No vamos a permitir más actuaciones que no lleven a una consecución clara y real de la empresa pública", ha asegurado, tras remarcar que "el problema del Gobierno es que ha habido buenas palabras" pero que se ha producido una "inacción total" del departamento de Salud en todos los sentidos. "Nunca se han preocupado del transporte sanitario", ha criticado.