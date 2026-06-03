Sorprendido en Bera con más de 20 kilos de marihuana y 4 kilos de hachís en su vehículo

Un guardia civil con la droga incautada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón de 43 años, de nacionalidad española y residente de Alicante, como presunto autor de los delitos contra la seguridad vial y tráfico de drogas al serle localizados en el maletero más de 20 kilos de marihuana y 4 kilos de hachís.

Agentes de seguridad ciudadana del Puesto de Bera (Navarra) avistaron un vehículo, el cual circulaba a una velocidad inadecuada y realizando adelantamientos que ponían en riesgo a los demás usuarios de la vía, a la altura del punto kilométrico 50 de la en la N121A, en el término de la localidad de Sunbilla. La patrulla realizó un seguimiento del vehículo durante varios kilómetros hasta encontrar el lugar adecuado para darle el alto reglamentario mediante señales luminosas y acústicas a través del vehículo oficial.

El turismo del detenido no obedeció las indicaciones policiales para detenerse y prosiguió su marcha hasta la localidad de Bera donde dejó abandonado el vehículo para proseguir a pie su huida. Fue finalmente alcanzado a pie por los agentes, que lo identificaron y detuvieron.

Tras la inspección del turismo, se localizaron en su interior varias bolsas que contenían marihuana, con un peso total de 20 kilos con 771 gramos, además de 4 kilos con 212 gramos de hachís y 935 euros en dinero efectivo, detalla la Guardia Civil en una nota de prensa.

Por todo ello, se detuvo al conductor, un varón de 43 años, de nacionalidad española y residente de Alicante como presunto autor de un delito contra la salud púbica (tráfico de drogas) y otro delito contra la seguridad del tráfico.

Como resultado de las actuaciones las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente que ha ordenado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.