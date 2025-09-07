Sorprendidos en Castejón transportando cuatro corderos vivos en el maletero de un turismo

Imagen de los corderos transportados en el maletero de un turismo. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco de un control ordinario de seguridad ciudadana llevado a cabo por la Guardia Civil, el pasado 30 de agosto en la localidad de Castejón interceptó un turismo que transportaba en su maletero cuatro corderos vivos, con las patas atadas y sin crotales identificativos.

Los ocupantes del turismo fueron identificados y, tras las primeras gestiones, se comprobó que los animales habían sido adquiridos momentos antes en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Arguedas. El propietario de la explotación fue igualmente identificado y los animales quedaron inmovilizados en la propia instalación.

Como consecuencia de la actuación, se tramitaron ocho sanciones administrativas en aplicación de la Ley Foral 11/2000, de Sanidad Animal de Navarra, que regula la identificación, transporte y condiciones de los animales.