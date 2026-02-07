La surcoreana Bomsori interpretará 'Concierto para violín' de Sibelius en su debut con la Orquesta Sinfónica de Navarra

La virtuosa surcoreana Bomsori. - FUNDACIÓN BALUARTE

PAMPLONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) continúa su Temporada de abono 25-26 'Nexos' con el ciclo 'Vientos del Norte / Ipar-haizeak', que tendrá como solista invitada a la violinista Bomsori. En su debut con la orquesta oficial de la Comunidad foral, la intérprete surcoreana ofrecerá el Concierto para violín en re menor, op. 47 de Jean Sibelius, uno de los conciertos para violín más interpretados del siglo XX. El programa, dirigido por el maestro Nuno Coelho, se completará con la Sinfonía n.º 1 en mi menor, op.39 del compositor finlandés.

El ciclo, sexto en Pamplona y tercero en Tafalla, se presentará en el Auditorio Baluarte el jueves 12 de febrero y el viernes 13 de febrero en Tafalla Kulturgunea, ambas citas a las 19.30 horas.

Obra de madurez de Sibelius, el Concierto para violín es a la vez "introspectivo y virtuoso". El violín solista dialoga con "una orquesta sobria pero expresiva, tejiendo líneas melódicas de gran lirismo y profundidad". El tercer movimiento, con su carácter rítmico y casi rústico, aporta "un contraste poderoso, convirtiendo el conjunto en una de las cimas del repertorio concertante para violín".

Esta composición centrará una audición guiada previa el 11 de febrero a las 19 horas en Civican, a cargo de María Setuain Belzunegui, experta en mediación musical. La actividad se enmarca en Enclave Fortissimo, un programa cultural y musical fruto de la colaboración entre el Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte, la OSN y Fundación Caja Navarra. La entrada es libre previa reserva de invitación en la página web del auditorio, por mail o por teléfono: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es/ 948 222 444.

SOBRE LA VIOLINISTA BOMSORI

Bomsori es invitada habitual en importantes festivales como el Rheingau Musik Festival, el Schleswig-Holstein Musik Festival y el Verbier Festival. En 2021, fue nombrada Artista Destacada del Rheingau Musik Festival y comenzó una residencia de cinco años en el Gstaad Menuhin Festival como 'Menuhin's Heritage Artist'.

Ha actuado con las principales orquestas, como la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica Nacional Danesa, la Sinfónica de San Francisco, la Filarmónica de Los Ángeles y la Sinfónica de Montreal. Ha trabajado con directores de renombre como Fabio Luisi, Paavo Järvi, Marin Alsop, Jakub Hrusa, Sanntu-Matias Rouvali y Jaap van Zweden.

Ha sido galardonada en el Concurso Internacional de Música ARD, en los Concursos Internacionales de Violín Chaikovski, Reina Isabel y Jean Sibelius, y ha recibido el Young Artist Award del Ministerio de Cultura de Corea. Toca con el Guarnerius del Gesù ex-Moller de 1725, cedido por la Fundación Samsung para la Cultura y la Stradivari Society de Chicago.

COMPRA DE ENTRADAS

Las entradas sueltas para el sexto ciclo en Pamplona están a la venta en la oficina y web de la Fundación Baluarte, la taquilla y web del Auditorio Baluarte, así como en los teléfonos 948 229 217 y 948 066 061. El precio de las localidades es de 35/29/15 euros para el público general y de 28/23/12 euros para mayores de 65 años y menores de 30. Estos últimos también pueden adquirir sus localidades a un precio reducido, 11/9/5 euros, los tres últimos días de venta, presentando en la taquilla del auditorio el Carnet Joven o DNI.

Las localidades para el tercer concierto en Tafalla se pueden comprar en la oficina de Fundación Baluarte y en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Las tarifas son: 24 euros para el público general, 20 euros para abonados y 7 euros para menores de 30 años, comprando en la taquilla los tres últimos días de venta y presentando el Carné Joven.