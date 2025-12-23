Suspendida la huelga en la recogida de vidrio en Navidad en Navarra tras alcanzar un "preacuerdo satisfactorio"

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha dejado sin efecto la huelga de siete días convocada en la empresa encargada de la recogida de vidrio en toda Navarra, inicialmente prevista para todo el periodo navideño, desde el 24 de diciembre hasta el 5 de enero.

"Tras diversas negociaciones a lo largo de estos días, se ha conseguido desbloquear la situación y se ha alcanzado un preacuerdo satisfactorio refrendado por toda su plantilla, compuesta por 10 trabajadores, quedando suspendida la convocatoria prevista de huelga", han explicado desde el sindicato en un comunicado.

Según LAB, "se han eliminado las condiciones abusivas y restrictivas que llevaron en el mes de noviembre al bloqueo en el Pacto de empresa, consiguiéndose un acuerdo con subidas salariales ligadas a IPC anualmente hasta nuevo pacto, mejora sustancial de la categoría de Peón-Especialista estableciendo un Plus de polivalencia de 100 euros brutos mensuales, la inclusión como nuevo concepto de nómina para todo el personal de la antigüedad en julio de 2026, y se elimina la disposición transitoria que tanto malestar generó en los trabajadores de la plantilla, ya que condicionaban todas las mejoras de este Pacto a su inclusión en el futuro contrato administrativo".

Desde LAB han destacado "la pelea y unidad" de la plantilla, que "gracias a su esfuerzo y dedicación se ha ganado un respeto en los últimos años al conseguir vía lucha y negociación un Pacto digno que va mejorando una situación inicial precaria unida a un convenio estatal desfasado como el de saneamiento público, limpieza viaria, recogida, tratamiento y eliminación de residuos".