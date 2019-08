La tercera edición del festival Pim Pam Ville ofrece el 7 de septiembre ocho propuestas musicales en Pamplona

Publicado 30/08/2019 14:45:02 CET

Los conciertos, desde las 12.45 hasta la medianoche, son gratuitos y mostrarán las tendencias en rock, punk, psicodelia, garage o folk

PAMPLONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de los Burgos de Pamplona volverá a acoger, por tercer año consecutivo, el festival Pim Pam Ville. Se celebrará el sábado 7 de septiembre, como es habitual dentro de los actos organizados en torno a la conmemoración del Privilegio de la Unión.

Ocho conciertos conforman un programa ecléctico musicalmente hablando, con rock, folk, garaje, punk o psicodelia, en el que actuarán grupos internacionales como The Fleshtones, The Kids o The Mani-Las y bandas locales como Kokoshca o Joseba Irazoki.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, y el director artístico del festival, Pedro Marqués, han presentado esta nueva edición de Pim Pam Ville, que se prolongará prácticamente durante todo el día, con actuaciones desde las 12.45 hasta la medianoche, con un breve descanso a la hora de comer. Todos los conciertos son gratuitos y tienen la entrada libre.

Pim Pam Ville completa la oferta musical de estos días, abriendo al público la posibilidad de escuchar otro tipo de sonidos, ritmos y composiciones más contemporáneas.

Abrirá el festival a las 12.45 horas la banda de Milwakee (EEUU) Nickel & Rose, con influencias que se extienden por todo espectro de la música americana. Carl Nichols trae elementos de la música del África Occidental y del blues, mientras que Johanna Rose viene de los sonidos bluegrass, folk y jazz.

A las 14 horas, será el turno del beratarra Joseba Irazoki, con su rock folk psicodélico progresivo. Irazoki presentará su álbum 'Zu al zara?'. Junto a tres amigos, Ibai Gogortza, Jaime Nieto y Félix Buff, ha formado un cuarteto de rock, del que ha salido este segundo trabajo de Joseba Irazoki eta Lagunak, con temas que ha ido componiendo en los pocos huecos que ha tenido debido a los demás proyectos en los que está inmerso.

Ya por la tarde, a las 17 horas, actuará la Craig Brown Band, que llega a Pamplona desde Detroit. Su mezcla, sin esfuerzo y con mucho sentido del humor, del rock clásico, el honky-skronk y el garage rock continúa el orgulloso linaje del que se podía llamar sonido Detroit (Motown, MC5, Iggy & the Stooges, Bob Seger, Alice Cooper y The White Stripes o The Gories).

A continuación habrá sonidos locales, primero con Jon Ulecia y Cantina Bizarro a las 18.15 horas y después, a las 19.30 horas, con Kokoshca. Los hermanos Ulecia pertenecen a una generación perdida de músicos excepcionales a la que también pertenecieron Josetxo Esponda de Los Bichos y Roberto C. Meyer de Gliter Souls y Brillantina's. Con Cantina Bizarro presentarán las nuevas canciones de su nuevo álbum 'Striptease', igual de crudo y desgarrado, pero extendiendo sus registros a las raíces del rock and roll.

Kokoshca, por su parte, presentará su trabajo 'El Mal', la consolidación de su música punk rock. Su nuevo disco supone un paso adelante desde la solidez y la ambición. Esa inquietud se traduce a lo largo del álbum en una mezcla de géneros que van desde el rock, o la psicodelia hasta una especie de folklore espacial.

A las 20.45 horas, subirá a los escenarios The Mani-Las, power trío filipino, con la seña de identidad de canciones de dos minutos y medio, a un ritmo frenético y actitud punk, que invitan a bailar, con melodías y coros con las tres potentes voces de sus integrantes, Mariana Pérez, Maika Makovski y Olaia Bloom. La banda nació a raíz de un viaje de Maika y Olaia a Manila en 2017, después del cual decidieron grabar en SON Records el single 'He's got the power' (original de The Exciters), formando ya trío junto a Mariana.

Ya en horario nocturno, a las 22 horas, aparecerá en la plaza de los Burgos The Kids, grupo de punk rock belga procedente de Amberes. En 1976 Ludo Mariman viajó a Londres y vio en directo a Eddie and the Hot Rods. Al volver a Amberes formó The Kids y se convirtieron en los pioneros del punk rock belga, firmando un álbum de debut que es un clásico del género. La banda se disolvió en 1986 y volvió a reunirse en 1996 para disfrutar de una segunda juventud que dura hasta hoy ofreciendo unos directos absolutamente demoledores.

El último concierto, a las 23.15 horas, estará protagonizado por otros veteranos de la música, los neoyorkinos The Fleshtones, considerados una de las mejores bandas de garage de todos los tiempos. Liderada por el carismático Peter Zaremba y el guitarrista Keith Streng, debutaron en el CBGB's de Nueva York el 19 de mayo de 1976, por lo que ya han cumplido más de cuatro décadas sobre los escenarios.