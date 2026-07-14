El tiempo en Navarra para hoy, 14 de julio de 2026

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas de madrugada y al final del día en el tercio oeste con brumas y probables nieblas asociadas, más probables en las Sierras de Aralar y Urbasa; y por la tarde alguna nubosidad alta en todo el territorio.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en zonas llanas del tercio este; máximas en aumento. Se pueden alcanzar los 40 grados en el centro y en la Ribera y los 36-37 grados en el Pirineo. Viento flojo variable con predominio de la componente sur en horas centrales cuando se esperan intervalos moderados.