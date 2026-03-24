El tiempo en Navarra para hoy, 24 de marzo de 2026

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra intervalos de nubes altas por la mañana y cielo poco nuboso o despejado por la tarde. No se descarta alguna bruma matinal en el noroeste.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado y máximas en ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y zonas aledañas, sin descartarse en el entorno de Urbasa. Viento flojo variable con predominio de la componente norte a partir de la tarde.