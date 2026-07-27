El tiempo en Navarra para hoy, 27 de julio de 2026

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos en la mitad sur y nuboso en la mitad norte, donde se esperan brumas y bancos de niebla vespertinos, pasando a poco nuboso o despejado a partir de mediodía en todas las zonas. Lluvias débiles en la Vertiente Cantábrica durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en el Pirineo, y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo del norte y noroeste, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales.