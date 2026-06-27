El tiempo en Navarra para hoy, 27 de junio de 2026

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos nubosos en la Vertiente Cantábrica y poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes de evolución diurna a partir del mediodía. Brumas y bancos de niebla en la Vertiente Cantábrica y Pirineo durante las últimas horas. Probables lluvias y chubascos tormentosos, sin descartar que vayan acompañados de granizo en el tercio norte.

Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de sur y sureste, pasando a componente norte al final, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.