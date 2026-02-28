El tiempo en Navarra para hoy, 28 de febrero de 2026

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso o poco nuboso. Brumas matinales y vespertinas en el interior, sin descartar alguna niebla dispersa. Lluvias y chubascos dispersos en la primera mitad del día, que no se esperan en el tercio sur. Cota de nieve en torno a 1200 y 1400 metros.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso notable, extraordinario en puntos del tercio norte. Las temperaturas mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo a moderado del noroeste.