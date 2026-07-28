El tiempo en Navarra para hoy, 28 de julio de 2026

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad baja de madrugada en el tercio norte.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en notable ascenso en la Ribera y en ascenso extraordinario en el resto. Las máximas podrán superar los 37 grados en toda la comunidad, salvo en el Pirineo, donde se mantendrán en torno a los 35 grados. Viento flojo variable, con predominio del sureste durante las horas centrales.