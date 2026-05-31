El tiempo en Navarra para hoy, 31 de mayo de 2026

PAMPLONA 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas de abundante nubosidad baja en el noroeste y en Pirineos. Brumas y nieblas matinales y verpertinas en Pirineos que podrían extenderse a zonas altas del noroeste.
No se descartan precipitaciones débiles por la mañana en la vertiente cantábrica. Temperaturas en descenso, que será localmente notable en las máximas en el tercio oriental. Viento flojo a moderado de norte y noroeste.