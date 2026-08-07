El tiempo en Navarra para hoy, 7 de agosto de 2026

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos por la mañana en la mitad noroccidental, tendiendo a poco nuboso o despejado y cielos prácticamente despejados en el resto aunque con cierta nubosidad de convección en la Ribera Baja donde no se descarta algún chubasco aislado con tormenta. Brumas y algún banco de niebla matinal en el Pirineo y sierras del oeste.

Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero. Temperaturas máximas en ascenso en la Ribera y la Vertiente Cantábrica y en ascenso notable en el resto; superando los 37 grados en Centro y Ribera y los 35 en gran parte del Pirineo. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en las horas centrales, cuando podrá darse algún intervalo de mayor intensidad.