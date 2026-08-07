El tiempo en Navarra para hoy, 7 de agosto de 2026

Europa Press Navarra
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 9:16
Seguir en

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielos nubosos por la mañana en la mitad noroccidental, tendiendo a poco nuboso o despejado y cielos prácticamente despejados en el resto aunque con cierta nubosidad de convección en la Ribera Baja donde no se descarta algún chubasco aislado con tormenta. Brumas y algún banco de niebla matinal en el Pirineo y sierras del oeste.

Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero. Temperaturas máximas en ascenso en la Ribera y la Vertiente Cantábrica y en ascenso notable en el resto; superando los 37 grados en Centro y Ribera y los 35 en gran parte del Pirineo. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en las horas centrales, cuando podrá darse algún intervalo de mayor intensidad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado