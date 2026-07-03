El tiempo en Navarra para hoy, 3 de julio de 2026

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra, en el tercio norte, cielo nuboso con nubes bajas y precipitaciones débiles y dispersas y, al principio y final del día, que podrían ir acompañadas de algunas brumas dispersas en zonas altas. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas al principio y final del día.

Temperaturas con cambios ligeros predominando aumentos de las máximas en la Ribera. Vientos moderados de norte y noroeste con cierzo en la Ribera.