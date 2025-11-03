El tiempo en Navarra para hoy, 3 de noviembre de 2025

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra intervalos nubosos a primeras horas disminuyendo a poco nuboso, con intervalos de nubes altas al final del día. Brumas y posibles nieblas matinales dispersas en zonas altas de tercio norte.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en la Ribera del Ebro. Vientos flojos de sur y sureste que aumentarán a moderados al final del día, cuando podrían registrarse rachas muy fuertes en zonas altas del norte y en la Navarra cantábrica.