El tiempo en Navarra para hoy, 8 de octubre de 2026

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra predominio de cielo nuboso en la mitad norte y cielo poco nuboso en la mitad sur. Brumas o bancos de niebla en cumbres del Pirineo por la presencia de nubes bajas. Lluvias débiles o moderadas en el tercio norte que remitirán a lo largo de la tarde.

Temperaturas en descenso generalizado, que podrá ser notable de las mínimas en el Pirineo y de las máximas en el resto de la Comunidad. Viento flojo a moderado del noroeste, más intenso en la Ribera del Ebro.