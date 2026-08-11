Todo preparado en Navarra para disfrutar este miércoles del eclipse solar

Imagen de archivo de gafas homologadas para ver el eclipse. - David Zorrakino - Europa Press

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra ya tiene todo preparado para disfrutar este miércoles, 12 de agosto, del eclipse total de sol, un fenómeno astronómico excepcional que no se producía en la Comunidad foral desde 1905 y que no volverá a repetirse hasta el año 2154.

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una red oficial de observación integrada por 20 puntos distribuidos por la franja de territorio navarro que mayor tiempo de visión tendrá del eclipse total. La red oficial de observación ofrecerá 50.476 plazas, que se ubicarán en las localidades de Arguedas, Buñuel, Cárcar, Cascante, Castejón, Corella, Fitero, Larraga, Lerín, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Peralta, Ribaforada, Tafalla, Tudela y Viana, además de las zonas de Aguilares y El Ferial, en Bardenas Reales, y el Parque Sendaviva.

De los veinte puntos establecidos, once han agotado sus entradas: Arguedas, Bardenas Reales-Aguilares, Bardenas Reales-El Ferial, Cascante, Fitero, Larraga, Lerín, Marcilla, Mendavia, el Parque de la Naturaleza Sendaviva y Viana. El Gobierno de Navarra llama a no acudir sin entrada a los puntos con aforo completo.

Asimismo, se ha habilitado el servicio especial de transporte EKLIPSEBUS que facilitará los desplazamientos hasta los puntos oficiales de observación. Se han habilitado nueve líneas de autobús que conectan distintas localidades navarras con los 20 espacios de observación. El servicio permite a las personas usuarias incorporarse al recorrido en cualquiera de las paradas establecidas y acceder al punto de destino sin necesidad de utilizar vehículo particular. Se ofrecen dos horarios de salida y dos horarios de regreso para cada recorrido.

Las entradas y el servicio de transporte pueden adquirirse a través de la web www.eklipsenavarra.com, así como en la taquilla de Baluarte y en el punto de venta de NICDO situado en La Morea. El precio es de 5 euros, más gastos de gestión. Para menores de 3 años, la tarifa es de 3 euros.

Las previsiones meteorológicas para el miércoles, 12 de agosto, en Navarra presentan cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte al principio y alguna nubosidad de evolución en las zonas de montaña durante las horas centrales. Temperaturas en aumento, con máximas alcanzarán los 34-35 grados en el Pirineo y los 36-39 en el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos variables.

NIVEL 2 DE EMERGENCIA Y RESTRICCIÓN DE TRÁFICO EN CAMINOS RURALES

El Gobierno de Navarra ha elevado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATENA) al nivel 2 de emergencia con motivo del eclipse en previsión de concentraciones de población multitudinarias, el elevado riesgo de incendios forestales y las altas temperaturas, una posible congestión del tráfico tanto antes como después del evento solar, entre otros factores.

Además, ha aprobado una Orden Foral que prohíbe temporalmente la circulación de vehículos a motor, eléctricos incluidos, por pistas forestales y caminos rurales situados en suelo no urbanizable desde las 00.00 horas del 12 de agosto hasta las 07.00 del día 13 con motivo del eclipse.

Esta medida se enmarca en la previsión de que la afluencia multitudinaria se dirija hacia zonas elevadas, espacios naturales, o entornos forestales, entre otros, a los que habitualmente se accede a través de la red de pistas forestales y caminos rurales. En este sentido, los vehículos a motor en estos lugares generan riesgos colectivos que, unidos a las condiciones meteorológicas de temperaturas extremas, estrés hídrico de la vegetación y elevados índices de riesgo de incendio forestal que caracterizan al periodo estival, son casuísticas que hacen imprescindible la adopción de medidas extraordinarias.

La Orden contempla excepciones esenciales para no lesionar los derechos de las personas residentes y sectores productivos. De esta manera, quedarán excluidos de la prohibición temporal el acceso de las personas a sus propiedades, a zonas de estacionamiento y observación debidamente habilitadas, a los alojamientos turísticos y establecimientos de hostelería legalmente autorizados, y a entornos urbanos y núcleos de población; el desarrollo de actividades profesionales agrícolas, ganaderas y forestales, y las actuaciones de emergencia, servicios públicos o interés general.

DISPOSITIVO SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad habilitado estará formado por un total de 1.165 efectivos, entre fuerzas y cuerpos de seguridad, servicio de Bomberos y miembros de Protección Civil y Tráfico Navarra.

El operativo de seguridad estará conformado por 454 agentes de la Policía Foral, 122 efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra, 25 personas del Servicio de Protección Civil y 6 de Tráfico Navarra. Asimismo, prestarán servicio alrededor de 400 guardias civiles, 75 miembros de la Policía Nacional, 50 personas voluntarias de Protección Civil de los municipios de Cintruénigo, Milagro, Tudela y Sartaguda, y 53 agentes de las policías locales de Buñuel, Cascante, Castejón, Corella, Lodosa, Marcilla, Peralta, Tafalla y Tudela.

En cuanto a la gestión del tráfico, se prohibirá la circulación a los vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por las vías públicas de la Comunidad foral desde las 17 horas hasta las 23.59 horas del día 12 de agosto de 2026 excepto si circulan por la vía AP-68 en el tramo 162,56-166,85 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite La Rioja) y, en la misma vía, en el tramo 201,62 - 236,98 (en ambos sentidos, de límite La Rioja a límite Zaragoza). De esta limitación general se excepcionan algunos supuestos como el transporte de animales vivos, los vehículos de emergencia o el abastecimiento de gasolineras, entre otros.

CONSEJOS

El Gobierno de Navarra ha realizado una serie de recomendaciones para quienes vayan a contemplar el eclipse. En el ámbito de la autoprotección, recuerda la importancia de llevar un mínimo de dos litros de agua por persona para ese día, una batería externa para el móvil y una linterna con pilas de repuesto, y también se recomienda descargar mapas de la zona para poder utilizarlos sin internet.

En cuanto a prevención de incendios, se desaconseja a la ciudadanía aparcar sobre vegetación, ya que el calor del motor puede provocar un incendio, así como hacer hogueras o barbacoas y no tirar colillas al campo. Igualmente, se recomienda no abandonar botellas de cristal al sol, y no dejar residuos.

En el apartado de movilidad, recuerda que no se puede parar en el arcén de una carretera para ver el eclipse, dado que es la situación de mayor riesgo de accidente; evitar desplazamientos innecesarios antes o después del mismo, y no dejar el coche en cunetas ni accesos a fincas. Igualmente, se recomienda no circular por pistas forestales y caminos rurales, debido a que la ausencia de señalización, alumbrado y cobertura móvil comprometen la seguridad de las personas. Del mismo modo, se señala la importancia de facilitar en todo momento el paso a los vehículos de emergencia.

Tras el eclipse, el Ejecutivo foral sugiere esperar al menos 30 minutos para volver al vehículo, ya que se prevé que las carreteras estarán saturadas, y que se aproveche el evento para ver las Perseidas.