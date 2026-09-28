Un total de 1.160 personas se inscriben para el sorteo de 14 parcelas en las huertas de ocio de Aranzadi

Huertas de Aranzadi. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.160 personas empadronadas en Pamplona se han inscrito para el sorteo de 14 parcelas de huerta en la zona de Aranzadi. El sorteo público entre todas las personas solicitantes se realizará el próximo 13 de octubre, en Casa Gurbindo, ante notario. La lista de admitidos es provisional y se pueden presentar alegaciones, hasta el próximo 8 de octubre, a través del correo electrónico info@huertasdeocio.es.

Las parcelas se adjudicarán por un periodo de ocho años, y se puede renunciar a ellas en cualquier momento. El precio del alquiler es de 4,15 euros por metro cuadrado y año, y cada huerta tiene una superficie diferente, de unos 100 m2.

El Ayuntamiento de Pamplona promueve dos zonas de huertas de ocio en la ciudad, con más de cien parcelas: 60 huertas destinadas a particulares se encuentran en Aranzadi y 45, en Etxabakoitz, con 37 para particulares y 8 destinadas a asociaciones. La cesión de estas huertas se realiza mediante convocatoria pública y abierta a todas las personas interesadas, que deben estar empadronadas en Pamplona y no ser titulares de otra parcela de las huertas de ocio que no salga a sorteo, entre otras condiciones.

En el sorteo del 13 de octubre, se sacarán 14 nombres de entre todas las solicitudes: si entre los escogidos hay un titular de alguna de las parcelas del sorteo, conservará esa misma parcela. El resto de huertas serán adjudicadas según su numeración, de menor a mayor, siguiendo el orden de salida de los agraciados. Después de adjudicar las huertas, se sacarán 160 nombres más para configurar la lista de espera, según el orden de salida.

Las personas que resulten adjudicatarias podrán hacer uso de la parcela durante un periodo de 8 años y con la lista de espera generada se irán cubriendo las vacantes que se produzcan a lo largo de dicho periodo. Desde junio de 2025, la gestión de estas huertas la realiza la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro Granja Escuela Gure Sustraiak S.Coop IS, que es quien gestionará las inscripciones, el sorteo y la lista de espera que se genere.

En cuanto a las 45 huertas de ocio de particulares en Etxabakoitz, finalizan su concesión, de 6 años, en diciembre de 2027. Cumplido este plazo, se abrirá un nuevo periodo de inscripción con un procedimiento similar al realizado en Aranzadi.

De forma paralela, en 6 barrios de Pamplona, Casco Viejo, Txantrea, San Juan, Rochapea, Mendebaldea y Santa María la Real-Lezkairu, se ha ido instalando Huertos Urbanos Comunitarios, integrados en el interior de los barrios y gestionados de forma comunal por asociaciones que promueven actividades hortícolas y comunitarias con el vecindario.