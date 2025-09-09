Un total de 189 estudiantes de intercambio se incorporan a la UPNA en el semestre de otoño de este curso 2025-26

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 189 estudiantes procedentes de universidades de una treintena de países se han incorporado a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para cursar el semestre de otoño de este año académico 2025-26, dentro de los diferentes programas de movilidad que se ofertan desde la institución académica. De ese total, 23 estudiantes realizarán el curso completo en la UPNA.

El alumnado ha ido llegando a la Universidad desde finales de agosto y ha participado en las jornadas de bienvenida organizadas por la Universidad, en la que se les han ofrecido charlas informativas sobre el contenido de los estudios y acerca de las actividades culturales y deportivas que pueden realizar durante su estancia en la universidad.

Los jóvenes extranjeros contarán también con la ayuda en este primer semestre de una treintena de estudiantes de la UPNA que participan en el Programa Buddy. Se trata de una iniciativa de acogida que consiste en ayudar a estas personas extranjeras a conocer Pamplona y la universidad y en apoyarles en otras cuestiones como la búsqueda de alojamiento o la realización de determinados trámites. La bienvenida institucional incluye, entre otros servicios, un curso intensivo y gratuito de español en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad con una duración de una semana, según ha informado la UPNA.

Los 189 estudiantes internacionales (130 mujeres y 59 hombres) provienen de una treintena de países. Los países que aportan más estudiantes son Italia (37 estudiantes), México (25), Francia (17), Perú (14) y Chile (12). También provienen de Alemania, Austria, Bélgica, República Popular China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Nicaragua, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suiza, Turquía y Uruguay.

Por tipo de programa, a Erasmus+ (para intercambio con estudiantes de Europa y otros países) pertenece la mayoría del alumnado que viene a la Universidad a cursar estudios de grado (un total de 101 personas). A este se suma Palafox, el programa propio de la UPNA para intercambio con América Latina, Martín de Rada, de intercambio con Asia; el programa ISEP y los convenios bilaterales. Además de los estudiantes de grado, también se incorpora a la UPNA alumnado internacional de máster y doctorado gracias a programas como Fundación Carolina, Captación de Talento y AUIP.

Todos los programas mencionados son posibles porque la Universidad Pública de Navarra mantiene suscritos acuerdos con más de 300 instituciones de unos 50 países, ha explicado el centro.