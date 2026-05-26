Un total de 4.146 estudiantes realizarán del 2 al 4 de junio en la UPNA las pruebas de acceso a la universidad

Archivo - Letrero en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.146 estudiantes se examinarán del 2 al 4 de junio en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en las pruebas de acceso a la universidad (PAU), que tendrán lugar en el campus de Arrosadia en Pamplona (edificio del Aulario) y en el campus de Tudela.

Del total de alumnado matriculado, 2.391 son mujeres, mientras que los 1.755 restantes son varones. Por modelos lingüísticos, un total de 3.097 alumnos realizan la prueba en castellano y los 1.049 restantes, en euskera. La mayoría de alumnado, 3.406 personas, realizarán la fase obligatoria y la voluntaria; 560 realizará solo la fase voluntaria, y 180 estudiantes, solo la obligatoria, según ha explicado la UPNA en una nota.

La convocatoria de este curso no presenta novedades importantes con respecto a la del año pasado, que era la primera celebrada tras la aprobación del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión. No obstante, en cuanto a los exámenes, cabe destacar que este curso se han aplicado criterios de lectura fácil (tipografía, estructura y maquetación) a la práctica totalidad de los ejercicios. Además, se ha modificado la portada de los cuadernillos de examen, de modo que ambas pegatinas identificativas deberán pegarse en dicha portada (y no delante y detrás, como hasta ahora).

Los resultados de la convocatoria ordinaria podrán conocerse el 10 de junio y la tarjeta de calificaciones podrá descargarse a partir del 17 de ese mismo mes.

Por su parte, los exámenes de la convocatoria extraordinaria tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de junio y, en este caso, los resultados estarán disponibles el 30 de junio y la descarga de tarjeta se podrá efectuar el 15 de julio.

Los exámenes de acceso se componen de la prueba de acceso a la universidad (PAU), que es obligatoria para acceder a la universidad, y de la fase voluntaria. En esta última fase se pueden realizar exámenes de hasta cuatro materias, siendo la cuarta un idioma extranjero. Como en convocatorias anteriores, se tomarán las dos mejores notas de los exámenes realizados. El resultado de la fase voluntaria tendrá una duración de tres cursos.

Como viene siendo habitual, los estudiantes no podrán tener encendido ni a la vista ningún tipo de dispositivo electrónico de comunicación o de almacenamiento de datos (tales como teléfonos móviles, ordenadores personales, tabletas, relojes inteligentes...) durante la realización del examen y hasta que hayan abandonado el aula.

Las pruebas comenzarán el martes, 2 de junio, a las 9.30, con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, y a las 12 tendrá lugar el de Inglés. Por la tarde, a las 16 horas será el examen de Historia de España y a las 18.30, el de Historia de la Filosofía (el orden es inverso al de la convocatoria del curso anterior).

Los exámenes del miércoles, 3 de junio, darán comienzo a las 8.30 con las pruebas de Lengua Vasca y Literatura II (modelos A y D). A las 11 horas serán los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Análisis Musical II y Dibujo Artístico II. Por la tarde, a las 15 horas, tendrán lugar las pruebas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Ciencias Generales y, por último, Artes Escénicas II. A las 17.30 serán los exámenes de Alemán y de Francés.

Las pruebas concluirán el jueves, 5 de junio, cuando tendrán lugar todos los exámenes de las materias específicas. Las pruebas comenzarán a las 8.30 horas, con Física, Diseño, y Geografía e Historia de la Música y de la Danza. A las 11, las materias objeto de examen serán Biología, Historia del Arte, Dibujo Técnico II y Fundamentos Artísticos.

Ya por la tarde, a las 15 horas, tendrán lugar las siguientes pruebas: Química, Técnicas de Expresión Gráfica, Plástica, Empresa, Diseño de Modelos de Negocio, Coro y Técnica Vocal II. Por último, a las 17.30, se realizarán los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Movimientos Culturales y Artísticos, Griego II, Tecnología e Ingeniería II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II y Literatura Dramática.