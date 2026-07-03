Trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona retiran la imagen de San Fermín de la hornacina de Santo Domingo. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona han retirado este viernes por la mañana la imagen de San Fermín y la puerta de la hornacina que lo alberga durante el año en la muralla, en la cuesta de Santo Domingo. La imagen es una réplica de la original que preside el primer tramo del encierro, desde 1978.

La figura retirada y la hornacina son propiedad municipal, mientras que la imagen a la que mozos y mozas se encomiendan en los cánticos previos a la carrera, a las 7.55, 7.57 y 7.59 horas, pertenece a las peñas, quienes la custodian durante el año en un domicilio particular, explican desde el Consistorio.

La retirada de la imagen municipal dará paso, desde el lunes, a la figura de San Fermín de las peñas, que será colocada minutos antes del encierro, a las 7.15 horas, en el hueco de la muralla, junto a candelabros, velas, un panel con los símbolos de las peñas y flores. Tras los cantos a San Fermín, para invocar su protección, la figura se guarda cada día, en la Casa Consistorial, y se vuelve a colocar al día siguiente.

Una vez concluidas las fiestas, la imagen municipal se volverá a colocar en su hornacina, desde donde contempla la cuesta pamplonesa. La hornacina fue habilitada por el Ayuntamiento de Pamplona en el lienzo de la muralla en 1981, sustituyendo el emplazamiento original de la imagen en un ventanal del antiguo Hospital Militar, donde ahora se encuentra el departamento de Educación del Gobierno de Navarra.