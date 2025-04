Trabajadores de TCC se manifiestan en Pamplona y piden una solución que no lleve a endurecer el conflicto en Sanfermines

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de TCC, empresa adjudicaria del transporte urbano comarcal de Pamplona, se han manifestado este miércoles desde las cocheras hasta la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para protestar por la situación de "bloqueo" en la negociación de su convenio.

El presidente del comité de empresa de TCC, Alberto Longás, ha pedido a la Mancomunidad y a la compañía que den pasos y ha deseado alcanzar una solución para que no "tengamos que endurecer" el conflicto en Sanfermines.

Longás ha considerado que la Mancomunidad y la compañía "tienen que avanzar, tienen que dar algún paso para intentar buscar una solución" y ha señalado que "los perjudicados también son los usuarios y usuarias que cogen cada día el transporte urbano comarcal". "Venimos en un proceso de negociación de convenio, donde llevamos ya más de catorce meses. Llevamos dos meses con paros y sigue todo bloqueado", ha lamentado Longás en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente del comité ha afirmado que "no descartamos ningún tipo de endurecimiento" de los paros parciales que están realizando en los últimos meses, el último este mismo miércoles. "Esto no puede alargarse sin fin en el tiempo. Pedimos su implicación y que asuma cada uno la responsabilidad que tiene. Nosotros, con respecto al convenio, no estamos pidiendo más que unas condiciones dignas y una actualización de los salarios conforme al IPC, que es lo que tiene que darse", ha subrayado.

Alberto Longás ha advertido de que "en tres meses nos plantaremos en Sanfermines y entonces esperemos que llegada esta fecha no tengamos que endurecer y generar todavía un problema mayor en estos días de tanta afluencia de gente".

Longás ha señalado que "el presidente de Mancomunidad decía que esto es principalmente porque hay una diferencia entre el IPC y el incremento del funcionariado y no es verdad, estamos aquí en una negociación de convenio pidiendo ese incremento respecto al IPC, pero también una actualización en el tema de las bajas, una mejora las condiciones laborales".

Además, ha lamentado que "ni por parte de la Mancomunidad ni por parte de la empresa se está intentando avanzar en esta negociación". "El presidente de Mancomunidad, David Campión, decía que ellos no tienen nada que ver. Hay que recordar que quien redacta el pliego del contrato es la Mancomunidad, por lo cual, si una empresa ha podido acceder tirando el precio un 14% por debajo, es responsabilidad de la Mancomunidad. Lo podrían haber limitado. Nosotros le pedimos que cumpla con unas condiciones mínimas para que se dé un transporte urbano de calidad y unas condiciones laborales dignas para toda la plantilla, que somos más de 500 personas trabajadoras", ha indicado.

Además, ha llamado la atención sobre que, para la realización de denominadas 'ITV sorpresa' a los autobuses, "hemos visto en redes sociales cómo se avisaba a un autobús con tiempo suficiente para que bajara a Landaben y antes de ir a pasar la ITV se le hicieran una serie de reparaciones o se le sustituyeron una serie de fallos que tenía". "Entendemos que la Mancomunidad es responsable también de esto porque estos autobuses están localizados por GPS. Cuando la Mancomunidad va a llevar un autobús a la ITV y está viendo que ese autobús está parado un rato importante en Landaben, tendrá que dar explicaciones de a qué se debe esto. Decían que están mejorando las ITV, pues si es a costa de esto, entendemos que tienen que dar bastantes explicaciones", ha afirmado.

Abundando en esta línea, Alberto Longás ha señalado que "ha habido una multa reciente de la Mancomunidad a la empresa". "Ayer salía David Campion y decía que tampoco están tan mal los mantenimientos. No es de entender que si los mantenimientos están bien a la vez se esté sancionando a la empresa con una multa por incumplimiento del pliego en cuanto a condiciones favorables en esas ITV sorpresa. Entendemos que hay muchas contradicciones y que son ellos los que tendrán que argumentar", ha subrayado