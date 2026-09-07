Tracasa Global suma 22 implantaciones de sistemas de información geográfica en España. - TRACASA GLOBAL

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tracasa Global, empresa pública del Gobierno de Navarra adscrita al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ha completado los trabajos para la modernización de la gestión digital de las redes de saneamiento y abastecimiento de ARCGISA (Campo de Gibraltar) y suma ya 22 implantaciones GIS (sistemas de información geográfica) en entidades que gestionan el ciclo integral del agua en España, consolidando su posición dentro del sector.

Según ha destacado la empresa pública en una nota, "Navarra se ha convertido en los últimos años en líder indiscutible en la implantación de sistemas de información geográfica para la gestión de redes de agua en España".

Los servicios GeoSAS de Tracasa Global aglutinan todos los conocimientos y la experiencia de la empresa navarra sobre sistemas de información geográfica en el sector del agua, y están configurados sobre la tecnología Utility Network de Esri, socio estratégico de Tracasa Global desde 2002.

Según ha destacado Tracasa Global, entre los beneficios que proporcionan los servicios GeoSAS de Tracasa Global se encuentran una mejor planificación y optimización de las redes de agua, ya que los GIS permiten la visualización y el análisis de los datos geoespaciales; la detección de fugas y problemas en la red, lo que ofrece la posibilidad de articular soluciones más rápidas para las incidencias; una mayor eficiencia en el mantenimiento y la gestión de los activos de la red; una reducción de los costes operativos, fruto de la mejora de la eficiencia y de la reducción de pérdidas de agua; y una mejor gestión del agua, en definitiva, para toda la comunidad.

El consejero delegado de Tracasa Global, Daniel Goñi, ha explicado que "esta labor en ARCGISA nos permite sumar una nueva implantación GIS en Andalucía, donde ya trabajamos con 12 entidades que gestionan redes de abastecimiento y saneamiento de agua". "Con estos pasos, Navarra sigue aportando su granito de arena a nivel nacional en materia de digitalización y en la construcción de una sociedad más sostenible y comprometida con el cuidado del medio ambiente", ha afirmado.

Desde 2009, con la primera migración de sistemas a la tecnología Esri en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Tracasa Global se ha convertido en la empresa que ha realizado en España más implantaciones de soluciones GIS para la gestión del agua. De esta forma, los servicios GeoSAS de Tracasa Global son utilizados ya por 22 entidades gestoras del ciclo integral del agua en España que en total dan servicio a más de 11 millones de personas: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Emalcsa, Consorcio de Aguas de Asturias, Aljarafesa, Aguas de Cádiz, Aguas del Puerto de Santa María, Emasa, Facsa, Aguas de Burgos, Aguas de Gijón, EMAYA, EMACSA, ARECIAR, El Ejido, Acosol, GIAHSA, Acciona (Proyecto DACUA), Chiclana Natural, Galasa, Ecociudad Zaragoza, Aquavall y ARCGISA.