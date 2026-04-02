Trasladada una mujer de 80 años tras un incendio en una vivienda de Cintruénigo

Patrullas de la Guardia Civil en el lugar en el que se ha registrado un incendio en Cintruénigo. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años ha sido trasladada este jueves al centro de salud de Cintruénigo por inhalación de humo tras un incendio que se ha registrado en la cocina de una vivienda unifamiliar de dos plantas en la localidad.

El aviso por el fuego se ha dado sobre las 10.19 horas. Al lugar han acudido Bomberos de Tudela y de Peralta, ambulancia de soporte vital básico (en prevención) y Policía Local, según ha informado el 112 Sos Navarra. La mujer ha sido trasladado por inhalación de humo con pronóstico reservado.

Los Bomberos han controlado el fuego y han evitado la propagación a viviendas colindantes. El incendio, que ya ha sido extinguido, ha causado afecciones a toda la vivienda.

Por su parte, la Guardia Civil ha intervenido en el lugar realizando labores de apoyo y asegurando la zona, e instruirá las correspondientes diligencias para la investigación de las causas del incendio, según ha informado la propia Guardia Civil.