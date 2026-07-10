Tres alumnos del CPEIP Buztintxuri lanzan el primer Chupinazo txiki de las fiestas de San Fermín

Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez, del CPEIP Buztintuxuri, lanzan el primer 'Chupinazo txiki' de las fiestas de San Fermín, acompañados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. - GORKA BEUNZA . AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

A las doce del mediodía de este viernes, puntual, el cohete del 'Chupinazo Txiki' ha estallado en la Plaza Consistorial de mano de Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez, alumnado de 4ºA de Primaria del CPEIP Buztintxuri, quienes han pulsado el interruptor que prendía la mecha.

Se trata del primer 'Chupinazo txiki' de las fiestas de Pamplona que este año se ha celebrado coincidiendo con el Día Infantil de los Sanfermines. Los tres estudiantes han lanzado este chupinazo en representación de toda su clase.

Acompañados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, han pronunciado el tradicional 'Iruindarrak, pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!' y, acto seguido, han pulsado el interruptor que ha activado el cohete. No había fuego, porque la ley prohíbe la manipulación de pirotecnia por menores de edad, pero no ha faltado el cohete, que ha salido de forma sincronizada desde la parte superior de la Casa Consistorial.

Los compañeros de Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez han vivido el lanzamiento desde el Salón de Recepciones, asomados al balcón y viendo desde arriba una plaza abarrotada que esperaba con emoción el estallido del cohete.

Ya desde las 11 de la mañana han comenzado a congregarse multitud de familias con hijos en plaza Consistorial, emulando los momentos previos al chupinazo que tuvo lugar hace apenas cuatro días en este mismo lugar. Mientras, al igual que en el chupinazo del 6 de julio, se iban congregando familiares, miembros de la corporación municipal y periodistas en la salda desde la cual, en pocos minutos, se iba a lanzar el 'Chupinazo txiki'.

En declaraciones a los medios de comunicación, los tres protagonistas se han mostrado "emocionados" y "nerviosos" ante un chupinazo que han "ensayado mucho". Entre las recomendaciones que les han dicho a lo largo de estos días para afrontar esta primera celebración dedicada a los más pequeños han destacado "gritar mucho" y que "si nos trabábamos, repitiéramos". Entre las cosas que más les gustan de las fiestas han señalado el chupinazo, las atracciones y estar con la familia. Estos alumnos del CPEIP Buztintxuri han sido elegidos por sorteo tras realizar un proyecto en clase en el que han elaborado carteles sobre "qué mejorar en Pamplona, los parques, las plazas, los centros de salud, las paradas de autobús...".

Por su parte, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha subrayado que este chupinazo "es solo txiki por la edad de los participantes", destacando una organización, cobertura mediática y asistencia a la plaza similiar al chupinazo clásico. Asiron ha indicado que en los Sanfermines "un acto que este año es nuevo, dentro de cinco años ya es una tradición milenaria" y se ha mostrado convencido de que este 'Chupinazo txiki' "va a cuajar".

Un acto, ha remarcado, para dar más protagonismo a los niños y niñas en la fiesta. Ha señalado que "hay determinadas edades en las que hay que ayudar un poco para fomentar esa participación" y ha puesto en valor que este acto se haya "trabajado en la propia escuela". "Es fomentar el arraigo y si luego ese arraigo trae consigo el premio de venir un día aquí al ayuntamiento y ser protagonista, o estar en la plaza también en un chupinazo solo" para los niños y niñas, "yo creo que es una tradición que va a arraigar seguro".

Todo se ha pensado desde la perspectiva de los niños y las niñas, intentando replicar, lo más fidedignamente posible el Chupinazo del día 6. Por eso, no han faltado los clarines y los timbales, que anuncian el mediodía, pero en esta ocasión los músicos han sido niños. Además, tras el 'Chupinazo Txiki', las puertas de la Casa Consistorial se han abierto para dar paso a los gaiteros txikis en su recorrido hacia la calle Mayor, escoltados por los kilikis y cabezudos.

Para entonces la plaza estaba ya repleta. Además de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que ha aprovechado para hacer ahí el descanso del recorrido matutino, las peñas txikis han llenado el lugar con sus charangas y también han participado dantzaris txikis. La Comparsa ha realizado varios bailes en la plaza y, después han continuado con su recorrido, mientras las peñas y las charangas se han disgregado por distintas calles de la ciudad.

DÍA DE LA INFANCIA

El 'Chupinazo Txiki' se ha integrado en el Día de la Infancia, como una forma de dar "mayor protagonismo" a los niños y niñas de la ciudad. A los lanzadores se les ha elegido a través de un pequeño proyecto educativo, al que se invitó a todo el alumnado de 4º y 5º de Primaria de los centros escolares de Pamplona. El centro y la clase fue elegido por sorteo, al igual que los tres representantes del aula.

Junto al 'Chupinazo Txiki', el programa sanferminero incluye distintas actividades para los más pequeños a lo largo de todos los días festivos, como los espacios 'Menudas Fiestas', en la plaza de la Libertad; 'Birjolastu-JuegoRejuego', en la Taconera, o 'Kirolari-Sportkids', en la Media Luna.

Además, este viernes, se ha celebrado la tradicional ofrenda floral al santo, en el Rincón de la Aduana y, tras el cohete, ha habido deporte rural con los menores como protagonistas, con pruebas a las categorías alevines, infantiles y cadetes; y festival infantil de danza en la plaza del Castillo con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Eluntze, Lakarri, Muthiko, Virgen del Puy y San Andrés.