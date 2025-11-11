Tres detenidos por la ocupación violenta de dos viviendas en Estella, tráfico de drogas y tenencia de armas

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Estella han detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de usurpación de inmuebles con violencia o intimidación, un delito de daños en vivienda, un delito de tráfico de drogas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Según han informado desde el Instituto Armado, los hechos se iniciaron el pasado 21 de abril, cuando dos personas accedieron por la fuerza a una vivienda situada en la localidad de Estella. Desde entonces se habían recibido varias quejas vecinales, y se instruyeron las correspondientes diligencias por parte del Puesto de la Guardia Civil de Estella.

El 11 de octubre se recibió en Guardia Civil de Estella el mandamiento judicial para proceder al desalojo inmediato de la vivienda. La actuación se llevó a cabo el 13 de octubre a las 9 horas, y los ocupantes fueron desalojados del inmueble.

Pocas horas después, estas mismas personas accedieron de forma ilícita a otra vivienda situada a escasos cincuenta metros de la vivienda de la que había sido desalojados, y donde fueron sorprendidos in fraganti mientras trasladaban enseres desde el domicilio anterior.

En el interior del nuevo inmueble ocupado se localizaron diversas sustancias estupefacientes distribuidas en pequeñas dosis, básculas de precisión, dinero fraccionado y varios objetos relacionados con la venta y distribución de drogas. Además, se hallaron varias armas prohibidas, entre ellas un machete tipo militar y una defensa extensible.

Tras el registro, los tres hombres, dos de nacionalidad marroquí y uno de nacionalidad argelina, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Por estos hechos se han instruido diligencias por delitos de usurpación de inmuebles con violencia o intimidación, daños, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, así como expedientes administrativos por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes y armas prohibidas.

Las diligencias han sido instruidas por el Puesto de Estella, y los detenidos fueron puestos a disposición judicial una vez finalizadas las actuaciones.