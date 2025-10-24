Tres detenidos por robar en una vivienda de Huarte

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias desde el lunes a 28 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Seis varones han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer en otras tantas localidades de nuestra comunidad.

Por delitos contra el patrimonio eran detenidas cuatro personas, tres de ellas en Huarte por robo con fuerza en el interior de una vivienda, tras identificar la Policía Local a tres varones que residen en una casa ocupada. Entre sus pertenencias les fueron incautadas herramientas sustraídas recientemente en una vivienda de la Calle Intxaurdia de la localidad, con las que intentaron acceder a una caja fuerte empotrada y cuyo robo había sido denunciado recientemente. Dos de los detenidos se encuentran irregularmente en nuestro país (uno con orden de expulsión) y el tercero indocumentado.

La cuarta detención se produjo en un establecimiento comercial de Galar, donde un hombre de 57 años fue sorprendido por un vigilante de seguridad sustrayendo un teléfono móvil valorado en 400 euros dentro de un bolso forrado para evitar alarmas. El denunciante solicitó además una medida de alejamiento respecto de la tienda, ha informado la Policía Foral en un comunicado.

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores. En Tudela era sorprendido por el radar de Policía Foral este jueves por la tarde un turismo circulando a 195 km/h por la NA126 (Tudela-Tauste), por lo que fue imputado su conductor al superar en 80 km/h la velocidad permitida. En Aranguren y Mutilva eran identificados sendos conductores que circulaban habiendo perdido la vigencia de sus autorizaciones por carencia de puntos. Y en la Calle Ezkaba de Berriozar la Policía Local solicitaba apoyo para realizar una etilometría cuya tasa fue superior a 0,60 mgr/l.

Por requisitorias judiciales se han producido otras cinco detenciones. En Tudela una patrulla de seguridad ciudadana reconocía a un joven de 20 años reclamado por un juzgado de la capital ribera por su posible implicación en diferentes hurtos. También en Pamplona era identificado un varón con requisitoria judicial pendiente. Y otras tres personas fueron detenidas en Ablitas (2) y Mutilva por pesar sobre ellas órdenes de ingreso en prisión, que las patrullas hicieron efectivas.

Por otro lado, se produjeron cuatro detenidos -tres mujeres- por delitos de resistencia, desobediencia y atentado contra la autoridad. En Alsasua, un varón de 46 años que estaba generando problemas en un bar y tras desobedecer órdenes y acometer contra los agentes. En Larraga una patrulla observó un vehículo sin el seguro obligatorio. Su conductora, desobedeciendo a los policías, se introdujo en su domicilio, desde donde salió su hija impidiendo la identificación de la anterior, insultando a los agentes y atentando contra una policía foral, por lo que fue detenida.

Además, en el centro de salud de Castejón era detenida a una mujer de 65 años por agredir y amenazar gravemente a una facultativa de enfermería. Y en Estella era detenida una conductora implicada en un atropello a una señora mayor. Cuando la Policía Local iba a realizar las diligencias del accidente se negó a presentar su documentación y ante los requerimientos policiales acometió con violencia contra la patrulla de Policía Foral que había acudido en apoyo.

Por delitos contra la salud han sido detenidas tres personas en Tafalla, Iza y Tudela. Y por delitos contra las personas eran detenidas dos personas en Pamplona. Los hechos se conocieron al recogerse denuncia en la Oficina de Atención Ciudadana de Policía Foral por un delito de usurpación de identidad, después de que la víctima recibiera a su nombre una denuncia administrativa en calidad de propietario de un vehículo ajeno.